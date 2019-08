von Stefan Pagel

Wenn man Wolfgang Beppler kennenlernt, merkt man ihm gar nicht an, dass er vor zehn Jahren einen schweren Motorradunfall hatte. Auch nicht, dass er vor einigen Jahren mit Übergewicht und Alkohol zu kämpfen hatte. Heute ist er sportlich, durchtrainiert, gesund und hat ein Buch über Ernährung geschrieben. In „TopFitEssen“ stellt der Autor viele interessante Fakten dar und zeigt auch deren Zusammenhänge auf.

Wolfgang Beppler ist Techniker durch und durch – genauer gesagt Wolfgang Beppler, der aus Hohenfels stammt und heute auf der Höri lebt, ist Techniker durch und durch – genauer gesagt Elektrotechniker. Jedoch hat er im Laufe seines Lebens insgesamt vier Berufsausbildungen abgeschlossen und zehn Weiterbildungen absolviert. „Einfach weil es mich interessiert hat und ich es tun wollte“, sagt er. Nach seinem Motorradunfall hat er beispielsweise begonnen sich aus Eigeninteresse mit Elektrobiologie zu beschäftigen.

Er wollte kein Leben im Rollstuhl

Die Ärzte hatten ihm eigentlich nur den Rollstuhl und ein äußerst eingeschränktes Leben in Aussicht gestellt. Dies wollte er jedoch so nicht akzeptieren und fand einen Weg sich selbst zu helfen, zu heilen. Heute fährt er jede Woche etwa dreihundert Kilometer Fahrrad. Doch zum Radfahren kam er nicht durch eigenen Antrieb. In einer Lebensphase mit zu viel Essen und zu viel Alkohol wurde ihm der Autoführerschein entzogen. Somit war das Fahrrad Ergebnis seines Lebensstils und ist seither sein treuer Begleiter.

Und Übergewicht war das Ergebnis von falscher Ernährung. Einen passenden Ernährungsberater hat er nicht gefunden – zumindest keinen, der ihm seine Fragen zum Thema beantworten konnte. Somit entschied sich Wolfgang Beppler dazu, selbst eine Weiterbildung zum Ernährungsberater anzugehen. Diese hat er erfolgreich mit der B-Lizenz abgeschlossen. Dies befähigt ihn dazu, primär im präventiven Bereich zu arbeiten.

Buch über Ernährung

Das Destillat seiner eigenen Auseinandersetzung mit den Themen wie Gewichtsreduktion, gesunde Ernährung, Gefahren im Alltag der Nahrungsmittel und mehr war einerseits seiner Ansicht nach „schlechtem Lehrmaterial“ zu verdanken und andererseits Anschub für den Gedanken, ein Buch daraus zu machen. Seine Tochter hat das Lektorat übernommen.

Das Buch war nie dazu gedacht, Buchautor zu werden oder ein großes Einkommen damit zu generieren. Es ging Beppler eher darum, seine eigene Erfahrung mit anderen Menschen zu teilen. Der schnellste Weg dafür war, erst gar keinen Verlag zu suchen, sondern das Buch selbst über Books on Demand zu veröffentlichen, es wird also auf Bestellung gedruckt.

Das knapp 150 Seiten starke Werk kostet zehn Euro und ist als Softcover oder als E-Book über den Buchhandel erhältlich.