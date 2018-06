Hohenfels Wohnungseinbruch in Liggersdorf: Täter erbeutet mehrere hundert Euro

Die Polizei Stockach sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Ein unbekannter Täter ist am Montag zwischen 9.15 und 16.45 in eine Wohnung in der Straße Im Tann in Liggersdorf eingebrochen. Laut einer Pressemitteilung der Polizeiverschaffte sich der Dieb durch die Eingangstür Zugang zur Wohnung und durchsuchte die Räume nach Bargeld. Dabei erbeutete er laut Polizei offenbar mehrere hundert Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach unter Telefon (0 77 71) 93 91-0 zu melden.