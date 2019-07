von Jan Riebesehl

Welche Bedeutung haben die Embleme in der Liggersdorfer Pfarrkirche St. Cosmas und Damian? Für viele Gemeindemitgleider, die die Kirche regelmäßig besuchen, ist die Entschlüsselung der vier Embleme, die das große Hauptfresko flankieren, in Vergessenheit geraten.

Dabei sind sie für Kunsthistoriker von großer Bedeutung. In der Pfarrkirche hielt nun der Ortshistoriker und Emblem-Experte Robert Honstetter einen Vortrag über die Liggersdorfer Embleme.

Das bildgewaltige Zeitalter des Barock

Honstetter erläuterte, dass im Barock den Kirchenoberen, insbesondere den Jesuiten, die Macht der Bilder bewußt wurde. So entstand eine Strömung in der Gestaltung der Kirchen mit Emblemen. Die Liggersdorfer Exemplare sind von besonderer kunsthistorischer Bedeutung, denn die Ausstatung der Barockkirche zeigt für eine Dorfkirche ein ungewöhnlich umfangreiches Dekor, was auf die 300-jährige Zugehörigkeit zum Deutsch-Orden zurückzuführen ist.

Entstehungsjahr 1763

Laut Honstetter verkörpern die vier in gedeckten Brauntönen gehaltenen und reich mit Stuck verzierten Embleme die Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung. Desweiteren erklären sie das zentrale Fresko für den Betrachter. Die Fresken und Embleme wurden 1763 von Franz Josef Zürcher geschaffen. Konzept und Motivauswahl dürften jedoch von einem bibelfesten Kleriker gekommen sein, so Honstetter.

Robert Honstetter hat zu dem Thema und zu Besonderheiten der Pfarrkirche einen Aufsatz verfasst, der im Herbst in der Publikation „Hegau“ erscheinen soll. Von diesem Aufsatz, der Hermann Strohmaier gewidmet ist, hat er ein 20-seitiges Heft mit vielen Abbildungen vorab drucken lassen. Dieser Aufsatz ist im Pfarramt und im Rathaus erhältlich.