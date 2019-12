von Jan Riebesehl

Die Jugend stand im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Gesamtwehr der Freiwilligen Feuerwehr Hohenfels. Jugendfeuerwehrwart Morten Adrian Wagner gab einen kurzen Überblick über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr, die in der Woche zuvor ihre Zusammenkunft hatte. So berichtete er, dass die Jugendwehr meist zwei Proben pro Monat mache und sie den vierten Platz bei dem Sternenmarsch in Moos erreicht hatten. Außerdem erwähnte er, dass die Jugendwehr für das Zeltlager ein weiteres Zelt brauche.

Einzigartige Jugendarbeit

Kreisbrandmeister Carsten Sorg sprach ebenfalls den Feuerwehrnachwuchs an. Er lobte insbesondere die Jugendarbeit in Hohenfels und bezeichnete diese als einzigartig. Da in der Jugendwehr gegenwärtig 25 Jungen und Mädchen seien, sei zu hoffen, dass auch bald junge Frauen Teil der Gesamtwehr werden.

Er hob er den Zuwachs an jungem Nachwuchs der Feuerwehr in Hohenfels heraus. Dies sei daraus ersichtlich, dass zehn junge Männer ihren Lehrgang erfolgreich beendet haben.

Kreisbrandmeister hört auf

Sorg unterrichtete die Anwesenden, dass er seinen Posten als Kreisbrandmeister im kommenden Jahr abgebe, um einen Posten in seiner Heimat zu übernehmen. Ein Nachfolger sei bis dato noch nicht ernannt. Er blickte in seiner Ansprache zurück auf die vergangenen Jahre, die fest und positiv in seiner Erinnerung bleiben würden. Des weiteren erwähnte Sorg, dass er versucht habe während seiner Amtszeit im Kreis Konstanz die kleineren Wehren zu stärken.

Auch dass das Modul 1 des Feuerwehrzentrums in Worblingen Gestalt annehme, sagte Sorg. Insbesondere da beschlossen worden sei, ein fest gemauertes Brandhaus zu bauen. Dies werde mit etwa 6,4 Millionen Euro veranlagt und schließe die Kosten für eine Brandsimulationsanlage ein.

Sorg konnte auch berichten, dass die digitale Alarmierung gut voran schreite. Die Bildung einer Drohnengruppe sei ebenfalls in Vorbereitung, damit sich die Feuerwehr bei Einsätzen vorab ein Überblick verschaffen könnte. Ein neues Feuerwehrboot sei in Dienst gestellt und zwei weitere würden über die nächsten Jahre folgen.

Ehrungen und Abzeichen

Im Rahmen der Sitzung gab es Ehrungen: Sven Schreiber und Tobias Riffler sind jeweils seit 15 Jahren in der Feuerwehr. Mit dem Leistungsabzeichen wurden Karlheinz Lehmann, Andreas Lorenz und Florian Ströhle ausgezeichnet. Die zehn neuen Feuerwehrmänner wurden für ihren erfolgreichen Abschluss des Grundlehrgangs gelobt und es wurde ihnen mitgeteilt, dass ihre Ausrüstung und Uniformen bereits bestellt seien.

Mit dem Leistungsabzeichen wurden (v.l.) Karlheinz Lehmann, Andreas Lorenz und Florian Ströhle ausgezeichnet. Bild: Jan Riebesehl

Der anwesende Kommandant der Stockacher Feuerwehr, Uwe Hartmann, lobte die gute Kooperation zwischen den beiden Feuerwehren.