Hohenfels-Liggersdorf vor 3 Stunden

Verkehrsunfall: Eine Frau missachtet beim Abbiegen die Vorfahrt

Schaden von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr an der Einmündung von der Hauptstraße in die Ortsstraße ereignet hat.