Hohenfels-Liggerdorf vor 1 Stunde

Unbekannter stiehlt Nummernschild von Polizeiauto, während Polizisten im Einsatz sind

Während eines Polizei-Einsatzes wegen einem Streit in der Hohenfelshalle in Liggersdorf in der Nacht auf Sonntag, hat ein Unbekannter ein Kennzeichen von einem Polizeifahrzeug gestohlen.