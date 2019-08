Wirtschaftliche und kaufmännische Themen liegen ihm nahe: Seit Juli sitzt Tobias Riffler für die Bürgerliste im Gemeinderat von Hohenfels. „Ich freue mich, dass ich das Vertrauen der Mitbürger bekommen habe. Dementsprechend zufrieden war ich auch mit meinem Wahlergebnis“, sagt der 28-jährige Vertriebsmitarbeiter. Direkt beim ersten Versuch schaffte es Riffler in das Gremium der knapp 2000 Einwohner zählenden Gemeinde.

Wichtig ist Tobias Riffler, Hohenfels nach vorn zu bringen. „Die Struktur, die ich in den vergangenen zwei Jahrzehnten beispielsweise in Vereinen kennengelernt habe, sollte erhalten und bestmöglich gefördert werden“, schildert der 28-Jährige, der seit 20 Jahren in Hohenfels lebt. Zuvor wuchs er in Zizenhausen auf. In der Kommunalpolitik seien die Möglichkeiten oft begrenzt. „Umso wichtiger ist es, auf Fördertöpfe zuzugreifen, damit die kleine Gemeindekasse nicht zu arg belastet wird. Wir müssen die Eigenständigkeit so gut wie möglich erhalten“, gleichzeitig gehe aber ohne Vereinigungen wie etwa Zweckverbände nichts.

Detailkenntnis für Gewerbegebiet mit Herdwangen

Von einem klassischen Fünf-Jahres-Plan hält Tobias Riffler nicht sonderlich viel. „So etwas ist oft utopisch, egal, ob auf kommunaler oder bundespolitischer Ebene“, sagt er. Nichtsdestotrotz gebe es große Ziele für Hohenfels, darunter den Bau einer neuen Halle oder eines Gerätehauses für die Feuerwehr. Beim Vorhaben, ein interkommunales Gewerbegebiet mit Herdwangen zu schaffen, könne er sich gut einbringen, meint Riffler. „Seit 1. Juli arbeite ich für die Gemeinde Herdwangen und bin deshalb im Thema drin“, erklärt der 28-Jährige.

Auf den Austausch in den Ratssitzungen freut sich Tobias Riffler. „Ich bin ein kommunikativer Typ und immer für konstruktive Kritik offen. In unserem Gremium mit zwölf Personen und dem Bürgermeister werden viele Branchen abgedeckt.“ Neben ihm als Vertriebsmitarbeiter seien beispielsweise ein Lehrer, ein Schreinermeister, ein Maurer, ein Landwirt und ein Bänker vertreten. „Ein guter Mix hilft“, sagt er.