von Constanze Wyneken

Die Bauernkapelle Mindersdorf hat einen neuen Vorsitzenden. Stefan Blender löste bei der Hauptversammlung im Bürgerhaus Deutwand Frank Wissler ab. Erster Dirigent ist und bleibt Michael Steiert, dessen Motivation ungebrochen ist und der für dieses Jahr schon wieder zehn neue Stücke in der Pipeline hat.

Der Schriftführer Alfons Lenz wurde nach jahrelangem, unermüdlichem Einsatz mit einem herzlichen „Vergelt‘s Gott“ aus seinem Amt verabschiedet. Ihm folgt Frank Bold nach. Kassierer Siegfried Fetscher, zweiter Vorstand Florian Kornmayer und zweiter Dirigent Nico Fetscher bleiben im Amt.

Jubiläumskonzert mit vielen neuen Stücken

Im neuen Jahr können sich die Fans der Kapelle auf ein Jubiläumskonzert im Oktober mit vielen neuen Stücken freuen. Es gilt nämlich das 55-jährige Bestehen zu feiern. Angestrebt wird laut Steiert, das Gesamtniveau zu halten, die Stücke mehr und mehr musikalisch zu zelebrieren, mit viel Gefühl die Intensität der Musik zu erspüren und mit viel Ausdruck zu spielen.

Lieber authentisch statt perfekt

Und es wird dringend ein dritter Posaunist gesucht. Ansonsten ist die Kapelle fast perfekt. Fast? Ja, denn ganz perfekt möchte die Musikertruppe gar nicht sein, sondern echt und authentisch. Dies hob Michael Steiert als 1. Dirigent in einer Rede besonders hervor.

„Jeder mag lieber ein echtes, hübsches Dorfmädele als eine Plastikbarbie mit Mogelei“, sagte er. Bei aller Musikalität könne man immer noch hören, dass es sich um Amateurmusiker handelt – und das sei gut so. Dies betonte auch der Hohenfelser Bürgermeister Florian Zindeler: „Man merkt, dass die Kapelle mit Herzblut funktioniert. Und bei all den tollen Dingen, die so passiert sind: Ihr seid immer auf dem Teppich geblieben.“

„Mehr wäre nicht gegangen“

Das vergangene Jahr sei ein sehr gutes gewesen, so Steiert. „Mehr wäre nicht gegangen“, sagte auch Wissler. Neben den vielen Konzerten, daheim und auswärts, gab es eine neue CD „Am Puls der Zeit“, die TV-Aufzeichnung „Schlagerspaß“ mit Andi Borg, und mehrere Male wurde die Kapelle Erster und einmal Dritter in der Volkstümlichen Hitparade des SWR4.