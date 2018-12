von SK

Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, ereignete sich der Unfall zwischen dem Friedhof und der Ortsmitte von Liggersdorf. Der Grund für den Unfall war laut Polizei vermutlich eine deutliche Alkoholbeeinflussung des Fahrers. Der 18-Jährige und sein Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer musste sich einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Den am Auto entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro.