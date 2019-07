Hohenfels Wie der Zeitplan für den Umbau von Schloss Hohenfels aussieht und was dort dieses Jahr so los ist

Erste Rückbauarbeiten in Gebäuden von Schloss Hohenfels und bald sollen Umbauten beginnen. Die erste öffentliche Veranstaltung ist ein Chor-Konzert in der Zehntscheuer am Sonntag. Weitere Veranstaltungen sind geplant, zum Beispiel ein Festival.