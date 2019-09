von Jan Riebesehl

Der Ausbau des Erdgasnetzes in der Gemeinde Hohenfels schreitet in großen Schritten voran. Der Gemeinderat beschloss nun in seiner jüngsten Sitzung, dass die Verlegung einer neuen Wasserleitung vom Riedhof bis zum Ortseingang von Liggersdorf im Zusammenhang mit dem Erdgas-Ausbau und der Breitbandverlegung geschehen soll. Die Wasserleitung soll auch die Versorgung des Sportplatzes verbessern.

Da zunächst angedacht worden war, die Verlegung durch die Spülbohrung zu veranlassen, kam die Frage auf, ob es nicht eine günstigere Variante gäbe. Die Eigentümer der entsprechenden Flächen waren bereit, die Verlegung durch einen offenen Graben zu gestatten. Dies bedeutet eine preiswertere Ausführung und der Gemeinderat fasst einstimmig den Beschluss.