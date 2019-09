Die Dorfentwicklung liegt ihr stark am Herzen, wie Daniela Jage sagt. Dazu zählen ihr zufolge Bebauungs- und Ortspläne sowie Satzungen. Außerdem will Jage das Zusammenleben in Hohenfels langfristig schön gestalten. Als Vermessungstechnikerin sieht sie Themen rund um das Bauen als einen ihrer Schwerpunkte an.

Die 52-Jährige kommt gebürtig aus Lutherstadt Wittenberg. Aufgewachsen ist sie in Leipzig. Seit 30 Jahren lebt Daniela Jage am Bodensee, 20 Jahre davon in der Gemeinde Hohenfels. Bei den Kommunalwahlen im Mai zog sie zum ersten Mal in den Gemeinderat ein. Vor zehn Jahren hatte sie schon einmal für einen Platz im Gremium kandidiert. „Ich habe die diesjährige Wahl sehr positiv erlebt.

Chancen von 50 Prozent?

Schon im Vorfeld haben wir uns unter den Kandidaten, beispielsweise bei Vorstellungsrunden, näher kennengelernt“, sagt Jage, die mit ihrem Mann seit elf Jahren ein eigenes Vermessungsbüro führt. Die Chancen auf einen Sitz im Rat habe sie auf 50 zu 50 eingeschätzt, da gleich mehrere Plätze frei wurden und es einige geeignete Kandidaten gegeben habe.

Neben dem Einzug in den Gemeinderat schaffte es Daniela Jage auch in den Bau- und Verwaltungsausschuss von Stockach. Dies ist wegen der Verwaltungsgemeinschaft zwischen den Gemeinden möglich.

Mehr Frauen in der Politik

Einer der ausschlaggebenden Gründe für ihre Kandidatur sei gewesen, dass Daniela Jage gerne mehr Frauen in der Politik sehen würde – egal, ob auf kommunaler oder bundespolitischer Ebene. „100 Jahre Frauenwahlrecht haben mich im vergangenen Jahr richtig erwischt.“ Ebenfalls wichtig ist Daniela Jage der ökologische Fußabdruck von Hohenfels. „Eine klare Positionierung ist nötig. Es muss ein Gleichgewicht zwischen Gewerbe und Natur hergestellt werden“, positioniert sie sich.

Beim Kiesabbau könne Konfliktpotenzial entstehen. „Die Schwierigkeit wird meiner Meinung nach darin bestehen, sich mit dem Landkreis Konstanz und der Straßenbaubehörde wegen einem Verkehrskonzept abzugleichen und anzunähern“, so Jage. Diesen Prozess hält sie noch nicht so richtig für angestoßen.