von Jan Riebesehl

Der Ortsverein des Roten Kreuzes Hohenfels hatte seine Hauptversammlung. In seiner Ansprache blickte Bürgermeister Florian Zindeler auf das vergangene Jahr zurück und dankte den scheidenden, aktiven Mitgliedern für ihr ehrenamtliches Engagement. Außerdem wies er auf das Dorffest der DRK in Deutwang hin, das im zweijährigen Turnus im und am Gemeinschaftshaus in Deutwang stattfindet. Dieses Jahr ist es für den 7. und 8. Juli geplant. Alle hoffen auf gutes Wetter für die beiden Tage, damit auch das diesjährige Fest wieder ein Erfolg wird.

Im Rückblick wurde auch noch erwähnt, dass die Aktiven des Ortsvereins insgesamt 2059 Stunden in ehrenamtlichen Tätigkeiten verbracht hatten. Dies setzt sich aus verschiedenen Einsätzen, Aus- sowie Weiterbildung und mehr zusammen. Die hohe Stundenzahl weist auf das Engagement der Hilfeleistungen für die Mitmenschen hin.

Der Schatzmeister des Ortsvereins Olaf Klotz erklärte den Mitgliedern den geplanten Wirtschaftsplan und die ausgeglichene Bilanz des Vereins. Er wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass möglicherweise ein neues Fahrzeug angeschafft werden müsse. Denn obwohl das gegenwärtige inzwischen fast voll abgeschrieben sei, könnte es sein, dass größere Reparaturen notwendig wären

Die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft nahmen an diesem Abend einen größeren Platz ein, was auf die große Anzahl der Geehrten zurückzuführen ist. So wurden Olaf Klotz für zehn Jahre, Hans Veit, Stefan Kästle und Harald Benkler für 30 Jahre, Franz Schmid für 35 Jahre, Margarete Mühlhaupt für 40 Jahre, Doris Patzke für 45 Jahre und Roland Gehrhard für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt.

Zindeler würdigte noch einmal ganz besonders die lange Dienstzeit dieser Mitglieder und deren soziales Engagement über so viele Jahre. Er sprach seine Hoffnung aus, dass dies auch junge Menschen motivieren würde sich derartig zu betätigen. Außerdem wies er darauf hin, dass im Rahmen neuer Programme der Sozialdienst innerhalb der Gemeinde ausgeweitet werden solle.