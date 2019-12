von Jan Riebesehl

Es ist schon eine Tradition für die Einwohner von Hohenfels geworden, dass das Jahreskonzert des Liggersdorfer Musikvereins im Advent stattfindet. Auch in diesem Jahr war dies wieder so und die Hohenfelshalle war komplett besetzt. Als Thema für das diesjährige Konzert hatten sich die Organisatoren den Titel „Musikalische Achterbahn“ ausgesucht.

Die Achterbahnfahrt ging los mit „The Greatest Show“, gekonnt gespielt von dem Jugendorchester „WiSeLi“ unter der Leitung von Mathias Keller-Fröhlich. WiSeLi ist das Orchester, das sich zusammensetzt aus Jugendlichen aus Winterspüren, Sentenhart und Liggersdorf und sich schon seit etlicher Zeit einen Namen macht.

Jugendorchester zeigt viel Spielfreude

Mit ihren Stücken stellten die Mitglieder des Orchesters wieder einmal ihr technisches Können sowie ihre Freude und Begeisterung am gemeinsamen Musizieren unter Beweis. Zwei der jungen Musiker erwähnten zwischen den Musikstücken, warum die jeweiligen Werke gewählt worden waren und erklärten deren Inhalt.

Nach dem Titel „The Crimes of Grindelwald“ übernahm Christian Reutebuch den Taktstock. Das Orchester übertraf sich selbst mit einem einem Medley der Songs von Bruno Mars. Begeistert applaudierten die Zuhörer und klatschen sich eine Zugabe heraus.

Die jungen Musiker hatten dann auch ein Stück vorbereitet, was zur Vorweihnachtzeit passte: „Feliz Navidad„. Wie zufällig hatte jeder im Orchester eine rote Weihnachtsmütze bereit, was dem Publikum besonders gut gefiel.

Die 65 Musiker zeigen ein beachtlich hohes Niveau

Nachdem das Orchester des Musikvereins Platz genommen hatte, ging unter der Leitung der neuen Dirigentin Silke Abreder die Achterbahnfahrt weiter mit dem Musiktitel „Rollercoaster“ (Achterbahn).

Anna-Lena Winkler und Sabrina Hofmeister moderierten mit einem Augenzwinkern durch das Programm des Orchesters. Die 65 Musiker des Vereins zeigten ihr Können, das man durchaus professionell nennen könnte. Wie Rolf Zubler, Zuhörer aus Bad Saulgau und selbst Musiker, sagte: „Es ist ein fantastisches Orchester, das auf einem sehr hohen Niveau spielt. Die Bandbreite von derartigem musikalischen Können und die instrumentale Abstimmung ist selten zu finden bei Amateuren und grenzt hier schon sehr nahe an das Niveau von Berufsmusikern heran.“

Ehrungen für verdiente Musiker

Ein besonderer Leckerbissen war das Trompetensolo „Nothing‘s gonna change my love for you“ unter der Leitung von Sabine Lohr von Kim Lexa Skonieczny, die das Jugendmusikleistungsabzeichen in Gold bekam. Nach dem flott gespielten „James Bond 007“ wurden die jungen und die erwachsenen Musiker geehrt.

Zwölf Musiker des Jugendorchesters erhielten das Jugendmusikleistungsabzeichen. Johannes Steppacher, Präsident des Blasmusikverbands Hegau-Bodensee, verlieh Ehrennadeln in Bronze an Anna-Lena Winkler, Marlen Anders, in Silber an Patrick Elser und Jürgen Will. Harald Benkler bekam die Ehrennadel in Gold des Blasmusikverbands und des Bunds Deutscher Blasmusikverbände und wurde Ehrenmitglied des Blasmusikverbands.

Frank Vögtle erhielt die Verdienstnadel in Bronze. Harald Benkler hatte den Ehrenmarsch zur Ehrung der Musikanten selbst komponiert.