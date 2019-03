von Jan Riebesehl

Die Mindersdorfer Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Hohenfels traf sich im Florian-Stüble des Dorfgemeinschaftshauses zur Hauptversammlung. In seinem Rückblick rief Tobias Riffler nach seinem ersten Jahr als Abteilungskommandant die verschiedenen Einsätze des vergangenen Jahres in Erinnerung. Es seien bedeutend mehr gewesen als in den Jahren zuvor, was zum großen Teil der Trockenheit des letzten Sommers geschuldet war. Riffler betonte, dass der Klimawandel inzwischen auch Mindersdorf erreicht habe.

Nicht zuletzt war dies deutlich geworden durch die vermehrten Strohfeuer und Flächenbrände im vergangenen Sommer. So wurden beispielsweise an einem Tag sogar zwei Brände als Notfall gemeldet. Wobei die zentrale Notrufstelle den zweiten gemeldeten Brand anfangs nicht wahrnahm, sondern zunächst als zweiten Notruf des zuerst gemeldeten Brandes einstufte. Erst nachdem klar gestellt wurde, dass es sich um einen weiteren Brand handelte, ging der Alarm raus. "Glücklicherweise konnten wir den Fall mit einer geringen Mannschaft schnell unter Kontrolle bringen", so Riffler.

Zwei Neuzugänge in der Abteilung Mindersdorf

Der Rückblick enthielt auch zwölf Proben, also pro Monat eine, die Anwesenheit der Aktiven sei vorbildlich gewesen. Tobias Riffler belohnte die eifrigsten Feuerwehrmänner mit einem kleinen Präsent. In einem Geschenkkasten mit zwei Flaschen "Löschflüssigkeit" befand sich passenderweise auch ein Flaschenöffner in Form eines Feuerwehr-Löschfahrzeugs. Auch hieß Tobias Riffler offiziell zwei neue Mitglieder der Feuerwehr-Abteilung Mindersdorf willkommen. Die Brüder Linus und Busse Wagner können demnächst eingekleidet werden, wie Riffler informierte. So ist die Zahl der Feuerwehrmänner in der Abteilung nach dem derzeitigen Stand auf 15 angestiegen.

Einen Ausblick auf das Jahr 2019 wagte Tobias Riffler auch, es werde zumindest 13 Termine geben, was auf jeden Fall eine Hauptprobe einschließe, und dies neben Einsätzen wie beim Schweizer Feiertag und ähnliches. Harald Benkler wurde in seiner Position als Kassenwart entlastet. Die Abteilung freute sich über einen angewachsenen Kassenstand.