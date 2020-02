Den Hohenfelser Gemeinderäten lag in ihrer jüngsten Sitzung ein dreiseitiger Entwurf für eine Katzenschutzverordnung vor. Vier Schritte waren dafür definiert worden: Der Beratung und gegebenenfalls der Einführung einer Katzenschutzverordnung sollten Gespräche mit ehrenamtlichen Tierschützern und dem Tierschutzverein sowie mit einem oder mehreren Tierärzten folgen. Außerdem sollte über die finanzielle Ausstattung und über Kompetenzen der ehrenamtlichen Strukturen beraten werden. Nach ausführlicher Diskussion wurde die Einführung einer solchen Verordnung vertagt, bis Fallzahlen vorliegen. Die Frage, wie man mit streunenden Katzen umgeht, war im September bei der Bürgerfrageviertelstunde im Gemeinderat aufgekommen.

Es sei nicht ganz einfach, eine solche Verordnung zu erlassen, erklärte Bürgermeister Florian Zindeler. Man benötige Zahlen, müsse Fälle nachweisen und Aussagen treffen, ob andere Maßnahmen gefruchtet haben. Weder der Gemeinderat noch die Verwaltung könnten Zahlen belegen, es gebe eine Dunkelziffer. „In der Vergangenheit hatten wir sehr viele Katzen, aktuell ist das nicht genau zu sagen“, so Zindeler. Man müsse aber das Tatsächliche dokumentieren, es sei die Grundvoraussetzung für eine Katzenschutzverordnung. Vieles werde von den ehrenamtlichen Tierschützern abgedeckt, die tolle Arbeit leisteten und ihre Unterstützung zugesagt hätten. Karlheinz Lehmann (FUW) sagte, ihm sei unklar, wie viele Freiläufer es in der Gemeinde gebe: „Freiläufer gehören niemandem, sie sind wild. Freigänger gehören jemand“, definierte er und fragte: „Haben wir überhaupt ein Problem mit freilebenden Wildkatzen?“ Eine Katzenschutzverordnung sei in ganz Baden-Württemberg nur von zwei Gemeinden aufgenommen worden, in Bayern nirgendwo.

Eine Katzensteuer wurde vorgeschlagen. Dann müsse jedes Tier angemeldet und mit einem Chip versehen werden. Katzen ohne Chip seien freilaufende Katzen. Nach einigen Monaten habe man eine ungefähre Zahl der registrierten Tiere. Der Bürgermeister entgegnete, dies sei bei Hunden deutlich einfacher. Eine Kastrations- und Anmeldepflicht seien Möglichkeiten, Entwicklungsprozesse zu steuern. Zindeler stellte fest, es bestehe weiterer Diskussionsbedarf, man brauche Zahlen. Und er werde sich zu diesem Thema mit den ehrenamtlichen Tierschützern zusammensetzen.