von Jan Riebesehl

Mit Elan möchte die Katholische Landjugend Hohenfels das neue Vereinsjahr beginnen. Während der Hauptversammlung sind die kommenden Termine bekannt gegeben worden. Am 3. Mai wird der Maibaum aufgestellt. Vom 23. bis zum 26. Juni ist dann das Projekt 72-Stunden geplant. Hier sollen voraussichtlich Umbauarbeiten in Kinderhaus-Bodensee in Mindersdorf vorgenommen werden. Am 2. November ist dann die immer erfolgreicher werdende "Three-Steps Party" geplant. Hiernach muss noch ein Termin für den Besuch der Hütte festgelegt werden. Dann wird der nächste Höhepunkt der Seniorennachmittag in der Korbinian-Brodmann-Grundschule am 8. Dezember sein.

Während der Hauptversammlung sprach nach der Begrüßung des Vorsitzenden Florian Steppacher, Gemeinderat Anton Arnold stellvertretend für Bürgermeister Florian Zindeler einige anerkennende Worte für den Einsatz der jungen Leute. Er hob dabei die Bedeutung für die Jugend hervor, wie auch für die Gemeinde und nicht zuletzt für die Senioren der Gemeinde. Es sei heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass junge Menschen sich ehrenamtlich mit soviel sozialem Engagement und einem beträchtlichen Zeitaufwand in das Leben der Gemeinde einbringen. So konnte er im Namen der Gemeinde einen großen Dank überbringen.

Bei den Vorstandswahlen gab es Änderungen. So wurde Lars Reutebuch zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Außerdem wurde Johannes Schmoll zum neuen Schriftführer gewählt, wie auch Manual Hänard und Thomas Schmoll als neue Beisitzer in den Vorstand kamen. Der Vorsitzende der Kirchengemeinde Klaus Fetscher hoffte, dass die KLJB auch in diesem Jahr wieder den Altar für Fronleichnahm gestalten würden, was ihm von Vorsitzenden Florian Steppacher fest zugesichert wurde.