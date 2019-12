von SK

Der Tierschutzverein hat am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages eine entlaufene Ziege eingefangen. Dies teilt das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemeldung mit. Das Tier war demnach bei der Anlieferung zur Schlachtung geflüchtet. Seit Anfang Dezember lief die Ziege nun frei herum und wurde im Bereich der Kalkofener Steige auch des Öfteren gesichtet. Am Donnerstagabend hat der Tierschutzverein das Tier eingefangen. Die Ziege wurde ihrem Besitzer übergeben.