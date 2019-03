Kaum sind die Fasnacht Feierlichkeiten vorbei, ist schon der nächste wichtige Termin im Kalender: am Freitag, 8. März, und Samstag, 9. März, findet auch dieses Jahr wieder die Hausausstellung bei der Firma Moser in Hohenfels-Liggersdorf statt. Prominent an der Hauptstraße gelegen, sehen die Besucher schon von der Straße einige der Ausstellungsstücke: Traktoren der Firma New Holland, Erntegeräte der Firma Kuhn oder weitere Landmaschinen, wie Radlader von Weidemann und Pronar Anhänger. Im Schauraum geht es weiter mit Geräten für die tägliche Arbeit im Stall, insbesondere Melkanlagen von der Firma GEA. Hier merkt der Landwirt sehr schnell, dass der Slogan der Firma „Gut gerüstet für die Zukunft“ keine leere Sprachhülse ist, denn die Anlagen haben sich schon über Jahre hinweg in der Praxis bewährt und sind ständig weiter entwickelt worden. Heute sind die Anlagen für zukünftige Jahrzehnte ausgerichtet. So ist beispielsweise der GEA DairyRobot R9500 basierend auf dem bewährten Konzept der Monobox weiter entwickelt und kann als solcher flexibel an verschiedene Stallstrukturen sowie unterschiedlichen Herdengrößen angepasst werden.

Eine weitere interessante Erweiterung der Melkanlage ist das Upgrade für die Melkanlage, der Zellzahlensensor, der GEA DairyMilk M6850. Dieses Gerät ist eine Kontrolle für die Eutergesundheit der zu melkenden Kühe. Im Rahmen des normalen Melkvorgangs wird unmittelbar über ein erkranktes Euterviertel oder den subklinischen Krankheitsbeginn informiert. Dies ist ein patentiertes und einzigartiges Verfahren für hochgradige Sicherheit und präzise Messergebnisse ohne Verbrauchsmaterial.

Auch bei den Traktoren gibt es interessante Neuigkeiten. Unter anderem ist der Traktor T6.180 Dynamic Command von New Holland, die Maschine des Jahres 2018, eine Innovation der besonderen Art. Dieser Traktor besticht durch sein 24-Gang Getriebe mit dem patentierten Dynamic Command und einem 6-Zylinder Motor. Er ist bereit, die Feldarbeit für den Landwirt zu erleichtern und bietet dabei bedeutend mehr Effizienz als seine Vorgänger.

Auch Erntegeräte sind auf der Ausstellung nicht nur zum Greifen nahe, sondern tatsächlich zum Anfassen. Hier sind unter anderem Maschinen von der Firma Bergmann zu sehen. Diese gehören zu den Geräten der Abteilung „Green Technology“, also Erntegeräte für Futter oder Heu. Auch ausgestellt werden Düngerstreuer von Rauch oder der Selbstfahrer mit Strukturwalze, der eine robuste Entnahmetechnik mit hervorragender Strukturerhaltung verbindet.

Desweiteren sind Wildkrautbesen, Schneeschilder und Striegel von Düvelsdorf zu sehen, um nur einige der breiten Angebotspalette der Firma Moser zu nennen. Die Feldspritzenprüfung, der Spritzen-TÜV, findet im Hause Moser am 3. und 4. April statt. Seilwindenprüfung nach UVV sind nach Terminabsprache möglich.

Außerdem ist es gut zu wissen, dass die Firma Moser seit 40 Jahren DEKRA-Stützpunkt ist. Hauptuntersuchungen für landwirtschaftliche Fahrzeuge, LKWs und Busse finden jeden Donnerstag ab 8.30 Uhr statt.

Zu den Aktionsangeboten während der Hausmesse gehören die günstige Melkzeugüberprüfung, Ersatzteile von GEA-Westfalia, GEA-Reinigungsmittel und Verschleißteile zu Sonderpreisen. Es lohnt sich also in jedem Fall zur Ausstellung vorbei zu schauen.

Ein bewährter Partner nicht nur bei Informationstagen ist Heribert Wildmann aus Hohenfels. Er ist Fachmann für Gas, Wasser und Heizung und zudem für den Bereich Pellets und Biomasse zertifiziert. Seit über 20 Jahren baut er bereits Biomasse-Heizungen ein. Bei ihm wird die Vielfalt der Möglichkeiten sinnvoller Nutzung regenerativer Energien erlebbar und er hilft seinen Kunden nicht nur dabei, das passende Heizsystem zu finden, sondern unterstützt sie auch bei der Beantragung von Zuschüssen. An den Infotagen stellt er ein Photovoltaik-Heizmodul und eine Scheiholz-Heizung aus. Die sogenannte PV-Heiz quantum-HR nutzt den überschüssigen Strom der Photovoltaik-Anlage zur Unterstützung der Heizung. Als Energieberater des Handwerks berät Heribert Wildmann auch über Energiesparmaßnahmen und optimiert so den Energieverbrauch seiner Kunden.