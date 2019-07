von Jan Riebesehl

Bei der jüngsten Vorstandssitzung des Vereins „Hohenfels hat Zukunft“ im Bürgerhaus in Mindersdorf war als besonderer Gast der Storchenvater Christian Mende anwesend. Da der Verein mehrere Anfragen zur Aufstellung weiterer Nestmöglichkeiten für Störche innerhalb der Gemeinde Hohenfels erhalten hat, lag es nahe, den Storchenbeauftragten einzuladen. Christian Mende erläuterte dann auch die beiden Varianten der vorkonstruierten Nester. Eine Möglichkeit ist die eines sogenannten Dachreiters auf einem Gebäude und die andere ein freistehender Pfahl. Der muss allerdings mit drei Stahlseilen abgesichert sein, da Storchennester nach einigen Jahren tonnenschwer werden.

Fünf Nestmöglichkeiten sind da

Außerdem erklärte Christian Mende, dass es gegenwärtig fünf Nestmöglichkeiten für Störche auf der Gemarkung Hohenfels gebe, jedoch nur zwei belegt seien. Dies sei jedoch nicht ungewöhnlich, da Störche im ersten Lebensjahr in den Süden fliegen, aber erst nach zwei- bis drei Jahren mit Geschlechtsreife zurückkehren und sich paaren. So könnten Jungstörche erst in den nächsten Jahren in ihre Brutregion zurückkommen und Nester belegen.

Störche kommen aus der Schweiz

Auch kämen recht viele Störche aus der benachbarten Schweiz, wie man an den Ringen sehen könne. Es steht also aus der Sicht der Störche nichts dem Bau weiterer Nester entgegen. Nur müsse vorher geregelt sein, wer die Baukosten von etwa 2000 Euro pro Nest übernimmt und dass die Anwohner sich darüber im Klaren sein müssen, dass Störche klappern und das Dach und die Umgebung ihrer Nester verunreinigen.

Impulse für die Gemeinde erwünscht

Ein weiteres Thema der Vorstandssitzung war der Fortschritt des Programms Quartiersimpulse, das jetzt „Wir“ heißt. Bürgermeister Florian Zindeler erklärte, dass jeder Hohenfelser Bürger, der über 16 Jahre alt ist, einen Fragbogen bekommen hat. Er hofft, dass möglichst viele Menschen sich Gedanken machen, was die Lebensqualität in der Gemeinde verbessern würde. Aus den gesammelten Vorschlägen würden dann Arbeitsgruppen entstehen, welche die Möglichkeiten dann sondieren und die Umsetzung einiger Vorschläge alsdann begleiten würden. Ein Vorschlag wäre zum Beispiel eine „Mitfahrbank“ oder, dass die Idee des Bürgerbusses doch noch umgesetzt werden könnte. Bis zum 18. Juli können die Hohenfelser ihre Vorstellungen zu Papier bringen.