von Jan Riebesehl

Stephan Einsiedler von der EnBW und Jens Schwarz von Netze BW hielten während der jüngsten Gemeinderatssitzung in Liggersdorf einen kurzen Vortrag über das Thema: "Sind wir den Herausforderungen im Stromnetz gewachsen?" Hierfür präsentierte Jens Schwarz verschiedene Studien, die auch zum großen Teil das Gemeindegebiet von Hohenfels einbezogen. So zeigte er, dass in Hohenfels mehr Strom eingespeist als verbraucht werde. Dieser Strom komme zum größten Teil aus Biomasse. Auch der Stromgewinn aus Photovoltaikanlagen (PV) liege auf einem hohen Niveau.

Interesse am Eigenverbrauch nimmt zu

Da die Nachfrage nach weiteren Photovoltaikanlagen zurückgegangen ist, seit deren Förderung zurückgefahren wurde, ist die Menge der Stromerzeugung konstant geblieben. Aber auch die Produzenten der Anlagen haben Fortschritte gemacht und sie sind leistungsfähiger geworden. Derzeit ist die Nachfrage nach Anlagen stärker geworden, die Strom für Hausbesitzer erzeugen. Also PV-Anlagen, die den Strom speichern und direkt an den Haushalt weitergeben. So braucht der Eigentümer nicht den teuren Strom zu kaufen, der auf seinem Dach erzeugt wird.

Elektromobilität treibt Strombedarf in die Höhe

Ein wichtiges Anliegen der Netze BW ist, auch Netzstabilität in der Zukunft zu garantieren, so Jens Schwarz. Dies sei nur mit größeren Investitionen möglich und Schwarz zeigte auf, inwieweit die EnBW dies schon auf den Weg gebracht hat. Desweiteren wies er auf die Notwendigkeit der Versorgungssicherheit in der Energiewende hin. Nicht zuletzt im Hinblick auf Elektromobilität, die innerhalb der nächsten fünf Jahre einen Anteil von 25 Prozent am Stromverbrauch einnehmen werde, obwohl dies nur eine Schätzung sei. Der Anteil könnte noch höher sein, denn nachdem zunächst die E-Mobilität nur schleppend in Gang gekommen sei, nehme das Interesse gegenwärtig anscheinend rasant zu.

In einigen Bereichen soll Strom durch Erdkabel fließen

Hierfür werde eine neue Technologie notwendig. So würden intelligente Stromzähler gebraucht, die entscheiden, wann wie viel Strom in einen bestimmten Haushalt fließt. Dies werde abhängig von den Anforderungen sein. Außerdem erwähnte Jens Schwarz in seinen Ausführungen, dass mehr und mehr Freileitungen auf Erdkabel umgestellt würden. Allerdings wäre dies keine flächendeckende Umstellung. Zunächst müsse dies genau geprüft werden, da die Netzagentur eine wirtschaftliche Nutzung des Netzes verlange. Wenn diese Wirtschaftlichkeit vorliege, könnten alte Freileitungen durch Kabel ersetzt werden. Vorrangig würden Freileitungen ersetzt, wenn sowieso Erdbauarbeiten anlägen, wie beispielsweise beim Breitbandausbau oder der Verlegung von Erdgasleitungen. Auf dem Gemeindegebiet von Hohenfels ist unter anderem vorgesehen, bei der Eckartsmühle von Mindersdorf die Freileitungen gegen Kabel auszutauschen.