von Jan Riebesehl

Das Interesse an der Gestaltung des Zusammenlebens in Hohenfels wächst stetig, wie sich beim jüngsten Bürgertisch im Rahmen des WIR-Projekts zeigte. Mehr 20 Bürger waren gekommen, um ihre Ideen und Gedanken zum Thema „Klima-Notstand in Hohenfels?“ zu äußern.

Peter Beck von der Organisation Vinzenz Service moderierte die Diskussion. In seiner Einführung blickte er kurz auf die Entwicklung des Formats und die Entwicklung der Bürgertische zurück. Er sagte, es sei erstaunlich, wie sich eine gewisse Eigendynamik entwickelt habe. Nicht nur habe sich die Teilnehmerzahl stetig gesteigert, auch die Zahl der Ideen und Anregungen habe enorm zugenommen. Mehr als 100 Ideen zur Verbesserung des Zusammenlebens sind seit dem ersten Bürgertisch präsentiert worden.

Peter Beck von der Organisation Vinzenz Service leitete auch diesmal wieder entspannt und locker den Bürgertisch durch den Abend im Rathaussaal in Liggersdorf. | Bild: Jan Riebesehl

Beck stellte später fest, dass die Mehrheit der Anwesenden allerdings der Meinung sei, dass es keinen Hohenfelser Klima-Notstand gebe beziehungsweise keine Hohenfelser Klimasünden, die es zu beseitigen gelte. „Hier auf dem Land existiert schon etwas mehr noch eine heile Welt, soweit dies noch möglich ist“, sagte eine Teilnehmerin.

Das Thema Mobilität spielte eine große Rolle in den Gesprächen der Bürger. Die Nachfrage nach zusätzlichen Rad- und Fußwegen ist besonders groß. Auch eine Unterstützung der Ablachtalbahn ist gut vertreten und es wird gehofft, dass die Strecke von Stockach über Mengen bis nach Ulm möglichst bald wiederbelebt wird. Dies könne durchaus auch durch den Druck der Bürger gefördert werden, wie Peter Beck erklärte.

Hoffen auf die Ablachtalbahn

Er stellte vier Aufgabengebiete vor: Konsum-Veränderung-Ressourcen, Energie-Emission-Verbrauch, Abfall-Entsorgung-Müll und Umwelt-Natur-Flächen. Hierzu wurden vier Arbeitsgruppen gebildet, die dann jeweils nach kurzer Zeit ihre Ideen vortrugen. Immer wieder wurde betont, dass in der heutigen Zeit bewusster und eingeschränkter konsumiert werden sollte. Auch das regionale und saisonale Einkaufen sollte gefördert und unterstützt werden.

Zur Förderung der Energiewende wurde vorgeschlagen, Fotovoltaik-Genossenschaften zu gründen, wie es bereits in Mauerheim und Schönau geschehen ist. Die Wissensvermittlung für mögliche Einsparungen wurde angeregt. Die Bodenversiegelung in vielen Gärten wurden als nicht positiv angesehen.

Tauschbörsen für die verschiedensten Aktionen waren auch von mehreren Seiten angedacht – ob für Obst und Gemüse, Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände oder Hilfeleistungen. Auch im Bereich Umweltschutz gab es etliche Ideen, die zum Teil jeder Bürger realisieren könne, wie beispielsweise eine Hecke pflanzen oder die Vogelwelt unterstützen.