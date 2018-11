von Jan Riebesehl

Die Spielplätze in der Gemeinde sollen attraktiver werden. Sie sollen wieder zu Treffpunkten von Kindern und Eltern werden. Dazu wären zum Beispiel Bänke nötig, auf denen die Eltern sitzen und sich unterhalten können, während die Kinder spielen. Auch Bäume, die im Sommer Schatten spenden, wären eine nette Bereicherung. Dies waren ein paar der Ideen, die in der jüngsten Gemeinderatssitzung in den Raum gestellt wurden. Von den Gemeinderäten wurde zwar eingewandt, dass die meisten Privathäuser im Garten hinter dem Haus Trampoline oder Ähnliches stehen hätten und man nicht unbedingt damit konkurrieren könne. Bürgermeister Florian Zindeler hingegen erklärte, dass die Spielplätze viel mehr den Charakter einer Begegnungsstätte haben sollten – dass sich Eltern eher auf den Spielplätzen treffen könnten als in den Gärten von Nachbarn.

Es wurde außerdem noch auf die externe Prüfung der kommunalen Spielplätze durch die Firma Argos hingewiesen. Diese zeigte, dass an manchen Spielplätzen konkretes Gefahrenpotenzial besteht und manche Spielgeräte abgebaut oder hinsichtlich Verschleiß genau beobachtet werden müssen. Leider sei es eine Tatsache, dass, je mehr Spielgeräte abgebaut würden, ein Spielplatz umso weniger genutzt werde.

Erstes Projekt ist der Spielplatz in Selgetsweiler

Da die Gemeinde Hohenfels zum Ziel hat, ein gutes und breitgefächertes Angebot für ihre Bürger zu bieten, das besonders die Attraktivität für Familien stärkt, sind die Spielplätze ein zentrales Thema. Sie sollten zumindest ein Mindestangebot haben.

Daher müssen jetzt Mittel im Haushalt eingeplant werden. So wurde beschlossen, ab 2019 pro Jahr 12 500 Euro einzukalkulieren. Diese Summe soll für Spielzeug, Baum und Sitzgelegenheiten vorgesehen werden. Die vier kommunalen Spielplätze sollen der Reihe nach renoviert werden. Als erstes Projekt ist der Spielplatz in Selgetsweiler an der Sentenharter Straße vorgesehen. Vielleicht ergibt sich eine Zusammenarbeit für die Pflanzung eines Baums mit dem Erlös aus der "Pflanzenbörse", da für die Pflanzung von Bäumen neue Standorte gebraucht werden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein