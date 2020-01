von Jan Riebesehl

Es ging dabei darum, mobile Blitzer der Verwaltungsgemeinschaft Stockach mit zu benutzen. Dieser könnte dann an wechselnden Standorten eingesetzt werden.

Der Gemeinderat sollte etwa zehn bis 15 Stellen in Hohenfels benennen, die hierfür als Standorte in Frage kämen. Zunächst fanden einige Gemeinderäte allerdings, dass die Zahl etwas zu hoch sei und nicht so viele verschiedene Stellplätze notwendig seien.

Ideen für Standorte

Doch nachdem aus dem Gremium einige Vorschläge vorgebracht wurden, wurde schnell klar, dass es etliche mögliche Orte innerhalb der Gesamtgemeinde gibt, die von einer Blitzerkontrolle profitieren würden. Beispiele sind in Segetsweiler an der Landesstraße 194 oder in Liggersdorf an Kindergarten und Grundschule.

Gemeinderat Günter Leute (BLV) fragte, ob die so generierten Bußgelder der Gemeinde zufließen. Bürgermeister Florian Zindeler verneinte dies jedoch. Das Gremium beschloss, dass die Nutzung eines mobilen Blitzers sinnvoll sei.