von Jan Riebesehl

Die Mitglieder des Hohenfels Chors erschienen in großer Zahl zur diesjährigen Hauptversammlung. Auch einige Vertreter des Männerchors aus Billafingen/Owingen waren anwesend und zeigten, dass sie nicht nur die tiefen Stimmen zum Chor beitragen, sondern auch das Beisammensein genießen möchten. Die Vorsitzende Ruth Dettweiler gab einen Rückblick auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres, um dann einen Ausblick auf die kommenden Ereignisse und Auftritte in diesem Jahr zu wagen. Auch erwähnte sie, dass es schön wäre, wenn der Chor etwas wachsen würde und appellierte in diesem Sinne an alle, die singen möchten, sich zu melden und vielleicht an einer Probe teilzunehmen. Unter anderem wurde beschlossen, Stimmtraining vor den Proben einzuführen, damit sollten auch Atemübungen verbunden werden.

In fröhlich lockerer Gemeinschaft Freude am Gesang

Auch Schriftführerin Christine Leonhardt konnte in ihren Ausführungen auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken und unterstrich die Worte von Ruth Dettweiler, dass es nicht die Intention des Chors sei, bei Meisterschaften Preise zu gewinnen, sondern in fröhlich lockerer Gemeinschaft Freude am Chorgesang zu haben.

Das diesjährige Konzert wurde auch besprochen. Hier steht schon ein großer Teil des Programms. Auch zwei Kinderchöre sind mit Gastauftritten eingeplant. So scheint das kommende Konzert – wieder im Schloss Hohenfels – erneut ein High-Light der Saison zu werden. Auch der Auftritt auf der Landesgartenschau in Überlingen ist gut geplant und wird sicherlich genauso erfolgreich werden wie die vergangenen Auftritte.

Entlastung des Vorstandes

Bürgermeister Florian Zindeler erläuterte in seiner kurzweiligen Rede die Wichtigkeit des Chors für die Gemeinde und für den sozialen Zusammenhalt der Gesamtgemeinde. Dann veranlasste er die Entlastung des Vorstandes und die Wiederwahl der Kassiererin und der Kassenprüfer. Der offizielle Teil der Versammlung endete mit den Ehrungen einiger Mitglieder sowie der Anerkennung der Arbeit des Chorleiters Uwe Mingo.