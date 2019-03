von Jan Riebesehl

Am Beginn der Hauptversammlung des Hohenfels-Chors standen die Berichte der Vorsitzenden Ruth Dettweiler, des (noch) Schriftführers Winfried Graf und der Kassiererin Getrud Keller. Da sich alle Amtsträger außer Winfried Schäfer bereit erklärt hatten, ihre Ämter auch weiterhin inne zu haben, wurden diese en bloc durch nicht-geheime Wahl bestätigt. Allein der Posten des Schriftführers wurde neu besetzt, da Winfried Schäfer aus Krankheitsgründen sein Amt zur Disposition gestellt hatte.

Als Nachfolgerin wurde Christine Leonhard in Abwesenheit gewählt. Dies war möglich, da sie schon vorher ihr Einverständnis erklärt hatte. Auch die Stimmenführer, Heidi Dettweiler (Sopran), Erika Will (Alt), Albert Willmeier (Tenor) und Rolf Gerwig (Bass) wurden wieder gewählt.

Ruth Dettweiler betonte in ihrem Resumé des vergangenen Jahres, dass die Zweckgemeinschaft zwischen dem Hohefelser Chor und dem Owinger Männerchor gut zusammengewachsen sei. Eine dringende Frage war, wie es mit der Förderung für den jungen Nachwuchs ist. Verschiedene Möglichkeiten wurden erörtert. So sei es sicher möglich, für junge Menschen andere Musik zu nehmen. Es könnte beispielweise eine a-capella Gruppe für junge Männer entstehen oder eine Boy-Group. Für junge Frauen gäbe es ebenfalls Entfaltungsmöglichkeiten – beispielsweise ein Ensemble, das im Stile der Pointer-Sisters auftrete. Der Chor kam während der Sitzung zu keiner definitiven Entscheidung.

Auch fiel noch keine Entscheidung über die Vorbereitung für einen diesjährigen Auftritt in Hohenfels. Die Tendenz ging dahin, dass eine Mehrheit der Mitglieder des Chors für einen Auftritt in der Heimatgemeinde war. Außerdem sei wohl zu bedenken, dass die Vorbereitungen und der Aufwand gleich wären – ob es sich nur um ein Konzert in Owingen handle oder das gleiche auch in Hohenfels aufgeführt werden würde.