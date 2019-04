Hohenfels hat einen Ehrenbürger: In einer feierlichen Zeremonie wurde Hans Veit, ehemals Bürgermeister der Gemeinde, die Ehrenbürgerwürde verliehen. Und das zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte von Hohenfels. Die ist zwar noch nicht allzu lang, denn die heutige Gemeinde Hohenfels entstand erst in den 1970er-Jahren durch die Zusammenlegung von fünf zuvor eigenständigen Orten.

Doch auch was die fünf vorherigen Gemeinden angeht, könne er sich nicht entsinnen, dass dort jemandem die Ehrenbürgerwürde verliehen worden sei, sagte Franz Moser in seiner Laudatio.

Eine außergewöhliche Auszeichnung also. Und Hans Veit habe sie verdient, das sprach aus jedem Redebeitrag des Abends. Laudator Moser, selbst der erste Bürgermeister der heutigen Gemeinde Hohenfels und Veits Vorgänger im Amt, stellte Bürgernähe, Besonnenheit und Sensibilität des neuen Ehrenbürgers heraus.

Dem "Zahlenexperten" Veit, der vor dem Amt als Bürgermeister bei den Singener Stadtwerken als kaufmännischer Geschäftsführer gearbeitet habe, sei schon damals der Ruf vorausgeeilt, ein absolut korrekter Mensch von hoher sozialer Kompetenz zu sein.

Und in punkto Engagement für die Gemeinde wies Moser auch auf die Zeit in den Jahren 2015 und 2016 hin, in der Veit ins Rathaus zurückkehrte, um die Verwaltung zu unterstützen, solange kein Bürgermeister zur Verfügung stand. Der damalige Amtsinhaber war aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen. Veit sei als Chef in Pension gegangen und als kleiner Sachbearbeiter zurückgekehrt, so Moser.

Wärme und Zuneigung sprach auch aus den anderen Redebeiträgen des Abends über einen, der die Gemeinde stark geprägt hat. Jörg Bansbach, jahrzehntelang Weggefährte Veits im Ehrenamt beim Roten Kreuz, malte Szenen aus dem Hohenfelser Vereinsleben aus. Wer werde die Hauptversammlung leiten? Doch sicher der Bürgermeister. Denn der sei wahlweise ja gerade frisch gewählt oder wolle demnächst wieder gewählt werden.

Mindestens 600 Veranstaltungen dürften so im Laufe der Jahre zusammengekommen sein, lautete Bansbachs Schätzung. Und er plauderte aus, dass er den damaligen Bürgermeister auch einmal mit Krawatte beim Rasenmähen gesehen habe.

Eine Einrichtung, die konkret von Veits Wirken profitiert hat, ist die Korbinian-Brodmann-Grundschule. Leiterin Harriet Henckus sagte an die Adresse des Geehrten: "Sie haben den Weg für den Neubau der Schule geebnet."

Der amtierende Bürgermeister Florian Zindeler, der die eigentliche Verleihung der Ehrenbürgerwürde vornahm, unterstrich die Besonderheit des Anlasses, indem er die Amtskette trug. Diese ist ebenfalls mit Hans Veits Wirken verbunden. Denn der Geehrte habe sie zum 50. Geburtstag bekommen, schilderte Zindeler, und nach der Pensionierung der Gemeinde vermacht.

Und der Geehrte? Der ließ sich trotz des vielen Lobes nicht viel nach außen anmerken, doch seine Worte sprachen für sich. Die besondere Ehrung, die ihm zuteil wurde, berühre ihn schon sehr, sagte er in seinen Dankesworten.

Er hob dabei auch hervor, wie viele Dinge man in der Gemeinde gemeinsam geschafft habe. Und im Gespräch nach der Veranstaltung sagte er: "Dadurch kommt große Wertschätzung zum Ausdruck. Das ermuntert einen auch, sich weiter einzusetzen." Das tue er beispielsweise mit seiner Ehefrau Ingrid beim katholischen Altenwerk.

Und so ganz nebenbei war die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Hans Veit auch die erste öffentliche Veranstaltung auf dem Gelände von Schloss Hohenfels, seit der Verein Eos Erlebnispädagogik die Immobilie gekauft hat. Dieser hatte verschiedentlich angekündigt, das Schloss öffnen zu wollen. "Das war ein toller Einstieg für uns", sagte Roswitha Merazzi als Vertreterin des Vereins nach dem Festakt.