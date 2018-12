von SK

Wie die Polizei mitteilte, brach eine Holzdiele, als der 20-Jährige das Gerüst beging. Er stürzte auf die Einfassung einer Terrasse und verletzte sich dabei am Oberschenkel und an der Hüfte. Gegen 12 Uhr flog ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Polizei ermittelt wegen einer möglichen fahrlässigen Körperverletzung.