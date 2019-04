Stockach vor 6 Stunden

Grundschüler lernen eine Woche lang mit Sprachtrainerinnen Englisch

An der Korbinian-Brodmann-Grundschule arbeiten die Kinder eine Woche lang in einem Intensivkurs Englisch mit vier Sprachtrainerinnen. Am Ende führen sie sogar ein kleines englischsprachiges Bühnenstück auf.