05.02.2018 17:35 SK Hohenfels Gestohlener Anhänger aus Minderdorf taucht wieder auf

Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls in Minderdorf. Unbekannte nahmen bereits an Dreikönig von einem Grundstück in der Lindenstraße in Mindersdorf einen Autoanhänger mit – nun ist er wieder aufgetaucht.