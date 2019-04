von Jan Riebesehl

Die Gemeinde Hohenfels befindet sich ab Dienstag im Ausnahmezustand. Das Maifest des Musikvereins Liggersdorf steht an und die Vorbereitungen sind in vollem Gange, insbesondere da die Gewerbeschau des Gewerbevereins Hohenfels zeitgleich ansteht. Das Festzelt ist schon seit einigen Tagen aufgebaut und wird langsam mit Tischen und Bänken bestückt. "Das Fest wird ständig größer und wir brauchen ein immer größeres Zelt", sagt Frank Vögtle, Vorsitzender des Musikvereins. Dieses Jahr gibt es 1000 Sitzplätze. Wenn die Bänke draußen sind, passen sogar 1500 Leute ins Zelt.

Das Programm ist gespickt mit musikalischen Leckerbissen für nahezu jede Altersgruppe. Die Eröffnungsparty wird eine Rocknacht mit Schreyner. Diese Rockformation trat bereits 2018 beim Bezirksmusikfest auf. Damals nannten sich die jungen Musiker allerdings noch "Face" und lösten Begeisterungsstürme bei dem vorwiegend jugendlichen Publikum aus.

Bauernkapelle Mindersdorf macht den Anfang

Der Mittwoch, 1. Mai, beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppen, begleitet von der Bauernkapelle Mindersdorf. Diese hat sich weit über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus einen Namen und Mindersdorf unter den Anhängern toller Blasmusik zu einem festen Begriff gemacht. Sie stellt beim Maifest auch ihre CD vor. Ab 14 Uhr lädt der Musikverein Winterspüren zu einem Nachmittagskonzert ein. Nach etwa 16.30 Uhr übernimmt das Jugendblasorchester Orsingen-Nenzingen die Bühne und die Unterhaltung im Zelt.

Da der Donnerstag als Erholungstag gedacht ist, geht es erst am Freitag ab 17 Uhr mit dem Feierabendhock und dem WiSeLi-Vororchester weiter. Ab etwa 17.30 Uhr beginnt die Katholische Landjugend mit dem Maibaumstellen. Der Baum ist dieses Jahr wieder gestrichen, wie der stellvertretende Vorsitzende Lars Reutebuch erzählt. Zur gleichen Zeit wird die Jugendkapelle WiSeLi aufspielen. Gegen 20 Uhr gibt es bei freiem Eintritt eine Blechnacht mit dem Musikverein Herdwangen sowie dem Musikverein Fleischwangen und der Harmonie Lippertsreute. Die Brass Aftershow wird von Brassbuäba und FettBräss gespielt.

Wiedersehen mit den Scherzachtalern

Der Musikverein Damscheid eröffnet den Samstag um 19.30 Uhr. Danach rockt die Band Notausgang das Zelt für die Jungen und jung Gebliebenen mit der "Blasrockparty in Grün" ab circa 21 Uhr.

Den sonntäglichen Frühschoppen begleitet der Musikverein Honstetten mit viel Elan und Engagement. Anschließend spielt der Musikverein Friedingen. Ab 18 Uhr spielen die Scherzachtaler. Diese Kapelle war schon im vergangenen Jahr beim Bezirksmusikfest dabei und hat viele neue Fans in Liggersdorf gewonnen. Der Eintritt zu der Abendveranstaltung ist frei. An allen Tagen ist von den Veranstaltern in umfangreichem Maß für Speisen und Getränke gesorgt.