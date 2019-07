von Jan Riebesehl

Bürgermeister Florian Zindeler eröffnete mit dem Entzünden einer Flamme am Ortseingang von Mindersdorf die neue Erdgasleitung von Hohenfels. Mit einer kleinen Feier wurde dies umrahmt. Helfer hatten eine Vorrichtung geschaffen, die es erlaubte, eine offene Flamme zu entfachen, ohne dass die Umgebung Schaden nehmen würde.

Dies war ein historischer Moment für die Gemeinde Hohenfels, denn hiermit ist Hohenfels einen Schritt weiter auf dem Weg zu einer verbesserten Infrastruktur. Bürgermeister Florian Zindeler wies in seiner kurzen Ansprache darauf hin, dass Hohenfels bald so gut vernetzt sei, dass es als Vorbild für viele bedeutend größere Kommunen und Gemeinden sein werde. Der Ausbau mit Glasfaserkabeln in der Gemeinde ist fast abgeschlossen und zudem wird demnächst jedes Haus die Möglichkeit haben, sich an das Erdgasnetz anzuschließen.

Nach Bürgermeister Zindeler ergriff Markus Kittl als Mitglied der Geschäftsleitung der Thüga Energienetze GmbH, die das Netz ausbaut, das Wort. Er erklärte die Bedeutung der nun möglichen Leitungen. „Es ist mir klar“, sagte er, „dass man bei diesen Temperaturen kaum an das Heizen denkt, doch auch im Sommer will man gerne mit warmem Wasser duschen und dies geht genausogut mit Erdgas.“

Außerdem wies er auf den Nutzen für Betriebe hin und erklärte noch einmal, dass die meisten Menschen bei Gas an explodierende Öfen denken. Diese Zeiten seien durch moderne Sicherheitsvorrichtungen allerdings vorbei.

Markus Kittl erläuterte auch, dass es inzwischen ein fast CO2 neutrales Erdgas gäbe. Dadurch könne man sagen, „dass mit etwa 300 Haushalten in Hohenfels eine CO2-Einsparung bestünde von etwa zehn Fußballfeldern, die mit Bäumen bepflanzt wären“. Er sagte, dass die Thüga Energienetze GmbH in den nächsten Jahren eine Investition in Millionenhöhe in der Gemeinde tätigen werde. Auch die Gemeinde werde sich in etwa in der gleichen Höhe beteiligen, fügte Bürgermeister Zindeler hinzu.