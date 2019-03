von SK

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 37-jährige Fahrer von Mindersdorf in Richtung Liggersdorf unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam der Anhänger auf der Straße ins Schlingern. Die Polizei vermutet überhöhte Geschwindigkeit als Ursache. Transporter samt Anhänger kamen nach rechts von der Straße ab und prallten gegen einen Baum. Hierdurch wurden die beiden Mitfahrer leicht verletzt. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um das beschädigte Fahrzeug.