Für die anstehende Kommunalwahl in Hohenfels im Mai traf sich die Freie Unabhängige Wählervereinigung Hohenfels (FUW) im Clubhaus des SV Liggersdorf. Hier wurden unter der Wahlleitung von Altbürgermeister Hans Veit die Kandidaten der Wählervereinigung gewählt. Nachdem die Formalitäten und Erläuterungen über die unechte Teilortswahl und das Wahlrecht vollzogen waren, gingen die Mitglieder zu den Nominierungen über. Acht Herren stellten sich zur Wahl als Gemeinderäte. Obwohl Hans Veit darauf hinwies, dass die Zahl der Kandidaten größer sein könnte, möglicherweise bis zu 24, lagen derzeit allerdings keine weiteren Vorschläge vor.

So wurden alle acht Nominierten als Kandidaten gewählt. Die Listenplätze ergaben sich aus der alphabetischen Folge der Nachnahmen. Gewählt wurden: Frank-Dieter Daniel, Elmar Freudemann, Karl-Heinz Krassnigg, Karlheinz Lehmann, Karl Schmid, Sebastian Schmidt, Helmut Steppacher und Morten-Adrian Wagner. Anton Arnold hatte sich entschieden nach 35 Jahren im Gemeinderat nicht wieder zu kandidieren. Auch Florian Ströhle hatte sich gegen eine erneute Kandidatur entschieden.

Die Anwesenden drückten ihr Bedauern aus, dass kein Anwohner aus Deutwang sich bereit gezeigt hatte, zu kandidieren und so politische Arbeit zu übernehmen. Insbesondere würde man eine Kandidatur einer Frau begrüßen und unterstützen, da Frauen schlechthin in dem Gemeinderat unter repräsentiert seien. Bis Donnerstag, 28. März, um 17.50 Uhr können noch Nachnominierungen vorgenommen werden. Die Mitglieder der FUW würden es besonders begrüßen, wenn sich jemand melden würde, der die Ziele der FUW vertreten würde.

Die Mitglieder der Wählervereinigung haben sich entschieden, die folgenden Punkte zu ihrem Wahlprogramm zu machen: Ein gesundes bürgernahes Wachstum für Familie und Beruf, eine nachhaltige Kommunalpolitik für Jung und Alt zu gestalten, die Kommunalpolitik zu 100 Prozent unabhängig zu führen, die Eigenständigkeit der Gemeinde Hohenfels zu erhalten, ein transparentes Engagement mit dem Bürger für den Bürger zu unterstützen und für eine liebes- und lebenswerte und zukunftsorientierte Gemeinde zu sorgen. Sie wollen für den Fortschritt mit Augenmaß für die Umwelt und die Natur innerhalb der Gemeinde zu sorgen.

Hans Veit erklärte im Rahmen der Veranstaltung die unechte Teilortswahl. Diese sei "eine Sonderregelung im Kommunalrecht Baden-Württembergs, welche eine ausreichende und garantierte Repräsentation einzelner Teilorte und deren Wahlbezirke im Gemeinderat sichern soll." Die Kandidaten eines einzelnen Wahlkreises beziehungsweise Teilorts oder Wohnbezirks treten an und können von allen Stimmberechtigten der Gesamtgemeinde gewählt werden.

Es sei wünschenswert auch einen Repräsentanten aus Deutwang zu haben. Es könnten allerdings auch die gewählten Vertreter von anderen Ortsteilen die Interessen von Deutwang vertreten. Doch gerade in Anbetracht der gegenwärtigen Diskussion über den Abbau von Kies im Gebiet Vogelsang fanden die Mitglieder der FUW es erstaunlich, dass sich bislang noch kein möglicher Kandidat aus dem Teilort gemeldet hat. Gemeinderat Karlheinz Lehmann hoffte jedoch, "dass wir jetzt ein starkes Team im Gemeinderat haben werden, das die Interessen der Gesamtgemeinde vertritt".

Unechte Teilortswahl

Die Unechte Teilortswahl (UTW) entstand bereits im Jahr 1853. Sie wurde in das damalige württembergische Gemeindewahlrecht eingeführt. Es wurde dann in die erste Fassung der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 1955 übernommen. Eine besondere Bedeutung gewann die UTW im Jahr 1972. Denn im Zuge der Gebietsreform fürchteten viele Gemeinden um ihre bis dahin gepflegte Selbständigkeit und ihren Einfluss auf die Kommunalpolitik in den neuen Groß- beziehungsweise Zentralgemeinden. So war es auch in Hohenfels, wo durch die Gebietsreform erst die Großgemeinde Hohenfels aus den fünf Dörfern Liggersdorf, Kalkofen, Mindersdorf, Deutwang und Selgetsweiler geschaffen wurde. Auch andere Orte im Landkreis betraf die Reform. (rie)