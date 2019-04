von Susanne Schön

Alle vier Jahre richtet der Gewerbeverein Hohenfels eine Gewerbeschau aus. Am Wochenende 4. und 5. Mai ist es wieder soweit. Dieses Mal gibt es im Rahmenprogramm einige ganz besondere Höhepunkte, denn die Firma Saum gestaltet den Garten der berühmten Familie Neureuther. Diese ist für verschiedene Aktionen am Sonntag zu Gast.

Da die Unternehmer aus einem großen Gebiet kommen, gibt es zwei Möglichkeiten, die Gewerbeschau zu besuchen. Zum einen präsentieren sich Betriebe an beiden Tagen in der und um die Hohenfelshalle. Zum anderen kann man einen kostenlosen Shuttlebus nutzen, um die Betriebe zu besichtigen, die an diesen Tagen ihre Türen öffnen. Am Samstag, 4. Mai, ist um 11 Uhr die offizielle Eröffnung in der Hohenfelshalle. Wie immer liegt die Gewerbeschau auch auf dem Termin des Maifests des Musikvereins Liggersdorf – ein Besuch des Festzelts in direkter Nachbarschaft zur Hohenfelshalle lohnt sich von Dienstag bis Sonntag.

Informationen über berufliche Zukunft

Samstag und Sonntag ist bei der Gewerbeschau von 11 bis 17 Uhr viel geboten. "Dazu gehören Bewirtung, Unterhaltungsprogramm, Aktionen der teilnehmenden Betriebe, Kinderschminken, Kletterwand und das Azubi-Gewinnspiel", erläutert der Vorsitzende des Gewerbevereins Paul Saum. Denn unter den teilnehmenden Betrieben seien auch zwölf Ausbildungsbetriebe: "Unsere Zielgruppe sind Schulabgänger und Azubibewerber. Aufgabe ist es, bei mindestens fünf Ausbildungs-Unternehmen einen Stempel abzuholen. Die Karte kann bei jedem Unternehmen abgeben werden." Vor allem lernen die zukünftigen Auszubildenden aber die attraktiven Alternativen von Hohenfels kennen und können sich gezielt über ihre berufliche Zukunft informieren.

Autogrammstunde mit den Neureuthers

Acht Unternehmer finden sich in der oder um die Hohenfelshalle, sowie die Gemeinde mit ihren Partnern und Vereinen. Der Shuttlebus fährt alle 30 Minuten seine Runde und fährt weitere 16 Ziele an. Diese haben auch unterschiedlichste Aktionen für die Besucher geplant – wie der Besuch von Familie Neureuther bei Paul Saum. Um 12 Uhr gibt es eine Autogrammstunde. 14.30 Uhr wird der Garten vorgestellt, den die Firma Saum für die Familie Felix Neureuther in Garmisch angelegt hat. Und um 16 Uhr pflanzt Miriam Neureuther einen Kräutergarten. Dazwischen gibt es noch eine Modenschau mit Karisma und die Siegerehrung vom Landschaftsgärtner-Quiz.