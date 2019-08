Die Natur bewahren. Das ist das Motto des Change!-Festivals der Organisation EOS-Erlebnispädagogik auf Schloss Hohenfels. Die Organisation hatte Anfang des Jahres das Schloss gekauft und nun als Treffpunkt für junge Umweltaktivisten geöffnet.

Gemeinsames Singen schafft Gemeinsamkeit

Rund 140 Gäste sind da, sie schlafen in mitgebrachten Zelten, nehmen die Mahlzeiten gemeinsam ein und sind Teil des Programms „Natur bewahren“, das neben Vorträgen und Gesang viel Raum für eigene Themen und Initiativen lässt.

Interessiert folgen die Teilnehmer des Change!-Festivals auf Schloss Hohenfels den Ausführungen des Konstanzer Architekten Felix Müller, der über den Klimawandel, seine Auswirkungen und nötige Maßnahmen spricht. Anschließend wird in Gruppen über diese und andere Themen gesprochen.

Hier treffen sich überwiegend junge Menschen zwischen 18 und Mitte 20, aber auch einige ältere sind da. Alle haben den Wunsch, den Umgang mit der Natur zu verändern und das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Ökologie zu stärken. Sie wollen eine starke Gemeinschaft bilden und die hier entwickelten Ideen anschließend in die Tat umsetzen.

Positive Energie schafft die richtige Arbeitsatmosphäre

Das gemeinsame Singen am Morgen lässt die bisher Fremden zu einem harmonischen Ganzen verschmelzen. Der 23-jährige Thorben Seidler steckt die Teilnehmer mit seiner Begeisterung an. „I will never give up as long as I am breathing, never give up until the World is singing“ (“Ich werde niemals aufgeben, so lange ich atme, niemals aufgeben bis die Welt singt“) erfüllt dreistimmig in einer Mischung aus Andacht und Leidenschaft den Schlosshof.

Bilder: Claudia Ladwig

„Dieses Lied begleitet uns durch die ganze Aktion“, erzählt Seidler, der Teil des EOS-Vorbereitungsteams war. Gleich nach der Ankunft hätten sie einstimmig begonnen, dann jeden Tag eine Stimme dazu genommen. „Anfangs waren einige skeptisch, aber seit Freitagabend sind alle dabei“, freut er sich und verrät, das Lied solle zur Hymne des Change!-Festivals werden.

Vorträge, Workshops, eigene Ideen, alles ist erlaubt

Nach den Vorträgen „Umgang mit Mobilfunk“, „Die Natur lieben“, „Klimawandel“ und „Was ist ein Weltenwandler?“ sowie einer Fragerunde finden sogenannte Barcamps statt, bei denen die Teilnehmer sich aktiv einbringen. Seidler erklärt: „Jeder darf sich zu Wort melden, ein Thema vorschlagen oder eine Idee präsentieren. Dann wird gefragt, wer Lust hat, bei dieser freien Initiative mitzumachen.

Dieser Apfelbaum, an dem die Teilnehmer Wunschzettel befestigt haben, wird am letzten Tag des Change!-Festivals im Garten der Stille am Schloss Hohenfels gepflanzt.

20 Leute sollten es pro Gruppe sein und maximal zehn dieser „Sessions“ laufen parallel. Die Teilnehmer können zwischendurch auch die Gruppen wechseln.“ Eine Stunde lang dauert dieser Teil. In den letzten fünf Minuten werden die Ergebnisse zusammengetragen und aufgeschrieben. Dann präsentiert jede Gruppe allen Teilnehmern drei Minuten lang ihr Ergebnis.

Jessica und Jenny Grieble (von links) sind aus Überlingen zum Schloss Hohenfels gekommen. Ihnen gefallen die Anregungen durch die Vorträge, der Kontakt zu gleichgesinnten Menschen und die gute Stimmung unter den rund 140 Teilnehmern.

Jessica Grieble, 20, aus Überlingen, gefällt das Kombinations-Prinzip. „Ich kann mir selbst aussuchen, wo ich mich einbringe. Die Vorträge zeigen mir neue Aspekte und werden nachwirken.“

Für ihre Schwester Jenny, 18, ist es eine spannende Erfahrung, so viele Menschen zu treffen, die ähnliche Ideen und Vorstellungen haben und etwas verändern wollen.

Jugendliche sollen die Ideen zu Hause ausführen

Michael Birnthaler ist Gründer und Geschäftsführer des Vereins EOS-Erlebnispädagogik. Am letzten Tag folge eine Auswertung, die besten Initiativen würden aufgegriffen und Ansprechpartner dafür gewählt, erklärt er.

„Zum Beispiel könnten sie eine Weltenwandler-Regionalgruppe in ihrem Wohnort gründen. Diese könnte dann auch ein Festival veranstalten oder konkrete Projekte für junge Menschen, die ihr Leben in Hinblick auf die Umwelt und ihren ökologischen Fußabdruck verändern wollen, anstoßen.“

Weitere Projekte und Veranstaltungen sollen folgen

Birnthaler schwebt vor, Schloss Hohenfels zu einer Art „Verwaltungszentrum“ für ein neu entstehendes Netzwerk zu machen. Die prächtige Stimmung beflügelt ihn. „Es läuft besser als erwartet. Ich bin stolz auf die jüngere Generation. Die Jugendlichen sind offen und lernbereit.“

Auch Roswitha Merazzi, ebenfalls Geschäftsführerin bei EOS, lobt die sehr gute Stimmung. Diese entstehe auch durch die Rituale, die in der Erlebnispädagogik häufig eingesetzt würden. „Rituale helfen, dass die Menschen mit dem Herzen dabei sind. Um ins Handeln zu kommen, braucht es auch das Herz, nicht nur den Kopf.“

