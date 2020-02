Im Hohenfelser Ortsteil Kalkofen prägt eine rund 180 bis 220 Jahre alte Kastanie das Ortsbild. Der in dieser Form im Bodenseeraum einzigartige Baum scheint gesund zu sein und soll in seiner Pracht erhalten werden. Allerdings ist bei einer Begutachtung aufgefallen, dass im Stammbereich Risse aufgetreten sind. Da die alten Sicherungen in der Baumkrone ihren Zweck nicht mehr erfüllen und weil die Gemeinde verpflichtet ist, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, müssen nun zwingend Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Nach Expertenmeinung sollten diese Sicherungen angebracht werden, während der Baum Laub trägt.

Einzig ein Pilzbefall, den man allerdings frühestens im Frühjahr erkennen könne, würde zum Fällen des Baumes führen. Dafür gebe es aber derzeit keine Anzeichen, sagte Bürgermeister Florian Zindeler bei der jüngsten Gemeinderatssitzung im Hohenfelser Rathaus. Im Gegensatz zu dem großen Nussbaum in Deutwang und der Birkenallee in Mindersdorf ist die Kastanie als nicht heimisches Gewächs zwar kein Naturdenkmal, aber der imposante Baum solle auf jeden Fall noch möglichst lange bestehen bleiben.

Zu dem vorliegenden Angebot für die Sicherungsarbeiten kam nun in letzter Minute noch ein weiteres von der Firma hinzu, die vor einigen Jahren schon im Baum tätig war. Da dieses Angebot auch die schief stehende Birke in Mindersdorf einschließt und dabei deutlich günstiger als das erste Angebot ist, beschloss der Gemeinderat, die Entscheidung über die Auftragsvergabe an den Bürgermeister abzutreten. Nach Klärung einiger offener Punkte soll er den Auftrag erteilen.