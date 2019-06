Laut einer Mitteilung der Polizei scheiterten sie an einer Stahltüre. Allerdings verursachten die Unbekannten hierbei Schaden in Höhe von 500 Euro. Der Motocrossclub befindet sich etwas außerhalb der Ortschaft Mindersdorf. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Stockach unter der Telefonnummer (0 77 71) 93 91-0 in Verbindung zu setzen.