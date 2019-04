Der Gemeinderat und der Verwaltung investiert in die Kinder in Hohenfels. Laut Bürgermeister Florian Zindeler wolle man deshalb die Spielplatzsituation im Verwaltungsgebiet verbessern. Seinen Angaben nach solle pro Jahr ein Spielplatz modernisiert werden. "Dafür gibt es einen Grundsatzbeschluss von 2018", sagte er. Die Sanierungen umfassen neue Sitzgelegenheiten, schattenspendende Bäume und neues Spielgerät.

2019 ist Selgetsweiler dran

In diesem Jahr solle laut Bürgermeister Zindeler der Spielplatz in Selgetsweiler in Angriff genommen werden. Da eine Holzspielhütte aus Sicherheitsgründen abgerissen werden musste, habe man sich für den Hohenfelser Ortsteil entschieden. "Wir schauen auch, dass wir bei neuen Baugebieten oder bei der geplanten Halle Platz für Spielplätze lassen", so Zindeler weiter. Dabei verfolge man das Motto "Sitzen, spielen, bewegen". Als aktuelles Beispiel nannte er das Baugebiet Röschberg III. Die Thematik kam in der Gemeinderatssitzung auf, als sich eine junge Hohenfelserin in der Bürgerfrageviertelstunde nach neuen Spielplätzen erkundigte.