von Jan Riebesehl

Wie soll es mit dem Kindergarten weitergehen? Mit dieser Frage hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Die Kindergartenleitung hatte bereits in einer früheren Sitzung betont, dass die Kapazitäten auf längere Sicht nicht mehr ausreichen würden. Dies sei besonders im Hinblick auf die geplante Wohnentwicklung in den verschiedenen Ortsteilen von Hohenfels der Fall.

Es existieren Pläne seitens der Verwaltung für die Einrichtung einer Gruppe in der alten Grundschule. Da künftig jedoch Bedarf für mehrere Gruppen besteht, wurden verschiedene Optionen diskutiert.

Eine Möglichkeit wäre eine Erweiterung am bisherigen Standort, zum Beispiel eine Aufstockung oder ein Bau im Außenbereich. Laut Bürgermeister Florian Zindeler gibt es jedoch fast keine bebaubare Fläche auf dem Gelände des Kindergartens.

Des weiteren wäre eine Einrichtung von Gruppen an einem anderen Standort, wie zum Beispiel im Ortsteil Mindersdorf, hinter dem ehemaligen Schulhaus, eine Möglichkeit.

Günter Leute (BLV) warf ein, dass er diese Lösung nicht so gut fände, „da die Gemeinde gerade recht gut zusammen wächst und wenn man jetzt die Kinder wieder trennt nach Ortsteilen, wird es in der Schule schwierig werden, wieder alle zusammen zu unterrichten“. Morten Wagner (FUW) hielt dem entgegen, dass es in der Nachbargemeinde Mühlingen auch zwei Kindergärten gäbe. „Aus meiner Erfahrung gibt es dort diesbezüglich keinerlei Probleme.“

Waldkindergarten als Lösung?

Ein anderer Vorschlag war die Schaffung eines Waldkindergartens. Zindeler wies darauf hin, dass dafür eine längere Vorlaufzeit nötig sei, da entsprechende Erzieherinnen erst gesucht werden müssten. Günter Leute sagte, dass er kaum glaube, dass eine Nachfrage hierfür bestehe. Karl Schmid (FUW) entgegnete: „Da man davon ausgehen kann, dass viele der neuen Bürger nicht unbedingt auf dem Land geboren sind und ihren Kindern schon allein aus zeitlichen Gründen nicht unbedingt die Natur nahe bringen können, wäre der Waldkindergarten eine gute Idee, die man den Eltern als Alternative anbieten sollte.“ Diese Ausführung empfanden auch etliche andere Gemeinderäte als annehmbar an.

Eine weitere Option, nämlich einen anderen Träger für die Einrichtung zu suchen, wurde größtenteils abgelehnt. Karlheinz Lehmann (FUW) schlug vor, das neue Schulhaus so zu konzipieren, dass ein zweites Stockwerk oben drauf gesetzt werden könnte. „So könnte man zunächst dies für den Kindergarten nutzen, um dann später die Räume in Klassenzimmer umzuwandeln.“

Bürgermeister Zindeler will die Optionen der Öffentlichkeit vorstellen und die Resonanz abwarten. Das Gremium stimmte dem zu.