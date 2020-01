von Jan Riebesehl

Das Café „Fuchs und Hase“ in Deutwang befindet sich eigentlich in der Winterpause, aber dennoch boten die Wirte Sonja und Günter Honig ihren Gästen einen besonderen musikalischen Leckerbissen: die „Main Isar Bloozeboyz“. Daneben hatte Sonja Honig auch Kulinarisches in Form von Wintersuppen vorbereitet.

30 weitere Auftritte geplant

Das Trio startete seine Auftrittsreihe für dieses Jahr im Café, bevor es in ganz Deutschland in diesem Jahr 30 weitere Auftritte hat. Im Café merkte man schnell, dass viele Zuhörer sich auf einen Abend mit Live-Blues freuten, da praktisch jeder Stuhl besetzt war.

Die drei Musiker, Charles Mike Mailer (Gesang und Keyboard), Werner Burhop (Bluesharp und Gesang) und Mario Bollinger (Guitarren und Gesang) haben sich zur Aufgabe gemacht, ihren Stil den Blues zu spielen wieder zum Ursprung zurück zu bringen. Dies taten sie dann auch in gekonnter und unterhaltsamer Weise.

Blues wie vor 100 Jahren

Mike Mailer kommentierte die Stücke mit einem gewissen Augenzwinkern und nicht ganz ernst gemeinten Anmerkungen. Anekdotenreich präsentierte er Hintergrundwissen und erzählte von den Ursprüngen der Songs.

Mike Mailer erklärte, dass die Band den Blues so spielen wollte, wie es während der frühen Jahre des vergangenen Jahrhunderts war, insbesondere während der Prohibition in den USA. Nicht zuletzt durch das gemütliche Ambiente des Cafés und dem professionellem Spiel des Trios wurde der Abend zu einem Erlebnis.

Klassiker und Neuinterpretationen

Das Repertoire der Band reicht von Klassikern wie Muddy Waters, B.B. King oder John Lee Hooker zu jüngeren Größen der anglo-amerikanischen Bluesszene wie J.J. Cale und Eric Clapton. Das Trio interpretierte auch die Rolling Stones bluesmäßig.

Dazu kamen andere Interpretationen: So wurde aus dem Klassiker „Walk On“ die fränkisch-bayerische Version „Geh zu – Hau ab“. Dies begeisterte das Publikum ganz besonders. Nach einigen Zugaben endete dieser gelungene Blues-Abend auf einer guten Note.