15 000 Tage oder umgerechnet 40 Jahre: So lange gibt es die Narrenzunft Kuhsattler mit ihrem Motto „Kuh-Muh“ nun schon. Die Attraktion der Narrenzunft aus Hohenfels ist das gesattelte Hausrind, welches bei den Umzügen immer dabei ist und von den Zunftmännern gezogen wird. Manfred Schütterle ist seit dem Gründungsjahr 1980 bei den Kuhsattlern.

Der 76-Jährige ist „von Tag eins an bis heute“, wie er selbst erzählt, Zunftmeister. Genug von der fünften Jahreszeit hat er aber nicht. Nach wie vor hängt er an der Hohenfelser Zunft: „Auf die Fasnacht freue ich mich immer. Die Kuhsattler sind mir einfach ans Herz gewachsen.“

Fünd Mitglieder der Kuhsattler im Jahr 1981 (hinten von links): Helga Schütterle, Willi Rudolf, Heike Priebe, Manfred Schütterle und vorne Franz Moser, der ehemalige Bürgermeister von Hohenfels. | Bild: Kuhsattler

Die Narren feiern ihr 40-jähriges Bestehen unter dem Motto „40 Jahre Kuh-Muh“. Beim großen Narrentreffen von Freitag, 14. Februar, und Sonntag, 16. Februar, werden an den Umzügen am Freitag 59 Zünfte und am Sonntag 56 Gruppen durch Liggersdorf laufen. Für die Kuhsattler, die seit 1986 Mitglied der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee sind, sind die beiden Umzüge gepaart mit den nächtlichen Partys, dem Narrenbaumstellen am Samstag und dem restlichen Programm eine Mammut-Veranstaltung.

Bei dieser wird jede helfende Hand benötigt. Selbst für ein Kuhsattler-Urgestein wie Schütterle etwas Besonderes, der sich an die vielen schönen Momente erinnert und die wichtigsten Unterlagen aus 40 Jahren in seinem roten Schnellhefter präsentiert. „Das Narrentreffen ist mit unglaublich viel Arbeit verbunden und vor allem auch komplizierter zu organisieren als noch früher. Bis zu den Tagen bleibt kein Auge trocken, es wird noch einige kurze Nächte geben“, sagt der Zunftmeister.

Vorbereitungen schon seit 1,5 Jahren

Dessen ist sich auch Präsidentin Bettina Riester bewusst, die nichts dem Zufall überlässt: „Wir haben mit den Vorbereitungen bereits vor anderthalb Jahren angefangen“, erzählt sie. Eine grobe Vorstellung entwickeln, Projektgruppen bilden, Arbeitsbereiche festlegen – all das, was für eine derartige Veranstaltung eben nötig ist. Denn nur mit einem großen Team könne man die drei vollgepackten Festtage stemmen, sagt Riester, die für die Administration beim Narrentreffen verantwortlich ist: „Da sind wir gut aufgestellt. 40 bis 50 Personen sind seit etwa einem halben Jahr in verschiedensten Bereichen aktiv.“ Und sie fügt hinzu: „Wir haben aktuell jede Woche irgendwelche Besprechungen und arbeiten sehr intensiv daran, dass es ein gelungenes Wochenende wird.“

Bettina Riester ist die Präsidentin der Narrenzunft Kuhsattler. | Bild: Julian Widmann

Am Dienstag, 11. Februar, wird das Partyzelt aufgebaut, und an den drei Veranstaltungstagen werden dann rund 250 freiwillige Helfer mitwirken. Eine sehr große Zahl, da die Kuhsattler nur etwa 105 Miglieder haben, darunter 70, die älter als 18 Jahre alt sind. „Der Lauftreff, der SV Liggersdorf, der FC Hohenfels-Sentenhart, die Galgenrösser Selgetsweiler und die Feuerwehr Hohenfels sind alle im Einsatz. Und sogar ein Mitglied des Fördervereins Schwimmbad“, schildert Bettina Riester, die die tatkräftige Unterstützung der Vereine sehr schätzt.

Ein Gruppenbild der Kuhsattler aus dem Jahr 1986. | Bild: Kuhsattler

Auf die Frage, ob sie die Vorfreude oder Stress überwiegt, antwortet die Präsidentin mit einem verschmitzten Lächeln: „Das sind gemischte Gefühle. Ich bin schon sehr gespannt auf den Moment, wenn die drei Tage da sind – aber auch, wenn sie dann wieder vorbei sind. Klar freue ich mich auf ein hoffentlich tolles Wochenende mit guten Wetterbedingungen.“

Vorfreude auf die Umzüge

Sie freut sich auch auf die Umzüge: „Das wird ein schönes Bild durchs Dorf. An beiden Tagen jeweils mehr als 50 Zünfte – damit haben wir nicht gerechnet und das ist natürlich eine tolle Sache. Wir pflegen mit ganz vielen Zünften einen sehr engen Kontakt.“

Aktuell laufen für die Festtage also noch die intensiven Vorbereitungen, doch bald geht‘s los: Für den Zunftmeister Manfred Schütterle, für die Präsidentin Bettina Riester, aber natürlich auch für alle Helfer, Mitwirkende und Gäste.