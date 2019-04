von Jan Riebesehl

Eingangs der Versammlung war erklärt worden, dass bei der Gemeinderatswahl nicht mehr die unechte Teilortswahl ansteht, sondern die echte Verhältniswahl. Im Falle von Hohenfels mit etwa 2000 Einwohnern hat der Gemeinderat zwölf Sitze.

Werner Riegger eröffnete die Fragestunde mit der Frage, wie sich die beiden Fraktionen voneinander unterscheiden würden. Seiner Meinung nach würden immer alle einstimmig entscheiden. Dem wurde von den Gemeinderäten Anita Moser und Günter Leute widersprochen. Nachweisbar würden die Themen der Tagesordnung zuvor in Klausur besprochen und dann würden die Abstimmungen nach persönlichen Abwägungen entschieden.

Auch wurde den Kandidaten nahegelegt, sich für das Wohlgefühl der Einwohner in der Gemeinde noch mehr einzusetzen. Hierfür wurden Vorschläge gemacht. So schlug Lydia Tollkühn vor, die räumliche Struktur der Gesamtgemeinde stärker zu erschließen. Dies könne sehr gut durch die Schaffung beziehungsweise Wiederherstellung von Fuß-, Wander- und Radwegen erfolgen. Diese Wege, die auf alten Karten verzeichnet sind, könnten wieder die Dörfer verbinden.

Artur Joos schlug vor, dass mehr Gewicht auf die Entwicklung der Teilorte gelegt werden soll und nicht nur alles auf Liggersdorf konzentriert sein sollte. Gemeinderat Harald Benkler verwies darauf, dass es verschiedentlich schon versucht worden sei, aber es fehle oft an der Bereitschaft der Eigentümer, ihr Grundstück als Baugrund zu verkaufen.

Außerdem wurde vorgeschlagen, mittels einer Initiative die Teilorte zu verschönern und Blumen und andere möglichst blühende Pflanzen vor den Häusern anzupflanzen. Insgesamt wurden den Kandidaten während zweieinhalb Stunden etliche Vorschläge gemacht, wie die Gemeinde noch attraktiver für die Einwohner sein könne und möglicherweise auch für Touristen interessanter werden würde.

Bei wem das Interesse geweckt wurde, der hat Gelegenheit, mit den Kandidaten am Freitag, 17. Mai, um 19.30 Uhr im Café "Fuchs & Hase" in Deutwang in Dialog zu treten.

