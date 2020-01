Ein erster Einsatz endete laut einer Mitteilung der Polizei damit, dass die Familie die Situation selbst regeln wollte. Dies war jedoch erfolglos und es kam zu einem zweiten Einsatz, bei dem die Beamten die Frau in Gewahrsam nahmen.

Nach der Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit in einem Krankenhaus musste die 43-Jährige die Nacht in einer Zelle auf dem Polizeirevier verbringen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet, so die Polizei. Die Übernachtung werde ihr kostenpflichtig berechnet.