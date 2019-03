Die Bürgerliste Hohenfels (BLH) hat für die Kommunalwahl am 26. Mai sieben Kandidaten auf ihrer Liste stehen. "Fünf Männer und zwei Frauen treten an", schreibt die BLH in einer Pressemitteilung. Alt-Bürgermeister Hans Veit leitete die Nominierungsversammlung, die aufgrund seiner Erfahrung und seinem Fachwissen reibungslos abgelaufen sei.

Harald Benkler, Anita Moser und Günter Leute sind bereits seit zehn Jahren Mitglied des Gemeinderats und stellen sich erneut zur Wahl. Neben ihnen gibt es vier neue Kandidaten: Daniela Jage, Stefan Bezikofer,

Tobias Riffler und Ralf Sigmund. "Damit verjüngt sich auch die Liste", so die BLH. Der jüngste Kandidat ist Tobias Riffler mit 28 Jahren, erklärte Walter Benkler auf Nachfrage. Riffler trete zum ersten Mal an.

"Die Suche nach Kandidaten und Kandidatinnen war intensiv – so wie auch schon bei den vergangenen Wahlen", sagt Benkler. Es habe sich vom Aufwand her nicht viel geändert. Es habe viele Anfragen und Gespräche gegeben. "Insbesondere haben wir auch wieder viele Frauen angesprochen und versucht, diese für eine Bewerbung zu gewinnen." Die BLH sei froh, zwei Kandidatinnen auf der Liste zu haben. Bei den Gesprächen hätten zwar viele Interesse gezeigt, doch es habe wegen des Zeitaufwands neben Familie und Beruf nicht geklappt. "Umso mehr Respekt und Unterstützung verdienen diejenigen, die sich dazu bereit erklären."

Walter Benkler, Martin Anders und Olaf Graf-Stanulla treten nicht mehr an. Martin Anders und Olaf Graf-Stanulla waren jeweils zehn Jahre im Amt. Walter Benkler war 15 Jahre dabei und hatte zehn Jahre lang das Amt des ersten Bürgermeisterstellvertreters inne.

Und das sind die Ziele der BLH: Sie will die Dorfentwicklung vorantreiben, die Strukturen weiter modernisieren und die Familienfreundlichkeit über alle Generationen hinweg stärken.

Auch das Ehrenamt und die Vereinskultur stehen im Mittelpunkt, heißt es in der Mitteilung.

Keine unechte Teilortswahl