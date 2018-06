Hohenfels Autofahrer fährt mit zwei Promille

Ein 55-jähriger fiel bei einer Verkehrskontrolle in der Lindenstraße durch Alkoholgeruch auf

Die Polizei stoppte am Freitag gegen 23 Uhr einen 55-jährigen Autofahrer, der mit über zwei Promille unterwegs war. Wie die Polizei berichtete, stellten Polizeibeamte in einer Verkehrskontrolle in der Lindenstraße einen Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert über zwei Promille. Gegen den Autofahrer wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr