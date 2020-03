Ein 61-Jähriger fuhr laut einer Mitteilung der Polizei mit seinem Auto von Selgetsweiler in Richtung Ruhestetten. Dabei übersah er, dass zwei Autos vor seinem an der Einmündung in Richtung Alberweiler langsamer wurden. In der Folge verursachte der Mann einen Auffahrunfall, der den vorausfahrenden Wagen auf ein weiteres Fahrzeug schob. Zwei der drei Autos waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.