Hohenfels-Mindersdorf vor 1 Stunde

Auffahrunfall mit 11 000 Euro Schaden

Eine 23-jährige Autofahrerin ist am Dienstag gegen 9 Uhr mit ihrem Auto auf den Wagen eines 67-Jährigen aufgefahren, der an einer Ampel in der Lindenstraße in Hohenfels-Mindersdorf gestanden hat.