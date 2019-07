von Jan Riebesehl und Ramona Löffler

Jetzt entscheidet der neue Gemeinderat: In der konstituierenden Sitzung in dieser Woche wurde das Gremium vereidigt. Außerdem verabschiedete Bürgermeister Florian Zindeler scheidende Ratsmitglieder und ehrte sie für jahre- oder jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement.

Beim neuen Gremium, das vor den Ehrungen seine Arbeit aufnahm, ging es zunächst um mögliche Hinderungsgründe. Es gab jedoch keine, so dass die Verpflichtung der Mitglieder des neuen Gemeinderats problemlos möglich war. Nachdem Zindeler den Text vorsprach und Gemeinderat Karl Schmid (FUW) als ältester Gemeinderat für alle zwölf Gemeinderäte die Verpflichtung nachsprach, konnte das Gremium zur Tagesordnung übergehen. Aufgrund der Wahlergebnisse wurden Ralf Sigmund (BLH) als erster Vertreter des Bürgermeisters und Karl Schmid (FUW) als zweiter Stellvertreter gewählt.

Nachdem diese Formalia erledigt waren, ehrte Zindeler die ausscheidenden Räte mit Urkunden mit Präsenten. Bei Walter Benkler hob Zindeler besonders hervor, dass dieser während der Amtszeit des vorherigen Bürgermeisters Funke die Gemeindegeschäfte und die Aufgaben während dessen Krankheit neben seinem normalen Beruf geführt habe: „Mit Unterstützung von Alt-Bürgermeister Hans Veit hielt er alles am Laufen hielt, so dass keinerlei Bruch im Ablauf der Gemeindearbeit entstand. Jetzt will er sich etwas mehr Zeit nehmen für die Familie und der Leitung des Kirchenchors.“

Abschied nach mehr als drei Jahrzehnten

Anton Arnold hörte nach 35 Jahren im Gemeinderat auf. In dieser Zeit war er 25 Jahre lang auch der erste oder zweite Stellvertreter des Bürgermeisters. Anton Arnold war seit 1985 Mitglied des Gemeinderats. „Also länger als viele Bürger von Hohenfels auf der Welt sind“, betonte Zindeler. „Über all die Jahre hat er sich immer für das Gemeinwohl eingesetzt und hatte stets gehofft, noch eine neue Halle für die Gemeinde als Gemeinderat beschließen zu können.“

Leider habe er sich entschlossen, vorher aufzuhören, so Zindeler. „Aber vielleicht ist es ja nur eine Pause und in fünf Jahren kommt er wieder in den Gemeinderat zurück. Es gäbe dann für ihn die Möglichkeit aktiv an einer neuen Halle mitzuwirken“, fügte Zindeler augenzwinkernd hinzu.

Der neue Gemeinderat (von links): Morton-Adrian Wagner (FUW), Sebastian Schmidt (FUW), Karl Schmid (FUW), Ralf Sigmund (BLH), Tobias Riffler (BLH), Günter Leute (BLH), Karlheinz Lehmann (FUW), Daniela Jage (BLH), Anita Moser (BLH), Stefan Bezigkofer (BLH), Harald Benkler (FUW). Rechts steht Bürgermeister Florian Zindeler. Nicht im Bild ist Elmar Freudemann (FUW).

Insgesamt ehrte der Bürgermeister diese scheidenden Räte: Florian Ströhle (fünf Jahre), Helmut Steppacher (zehn Jahre), Martin Anders (zehn Jahre), Olaf Graf-Stanulla (zehn Jahre), Walter Benkler für 15 Jahre (inklusive zehn Jahre erster Bürgermeister-Stellvertreter) und Anton Arnold für 35 Jahre (inklusive zehn Jahre erster Bürgermeister-Stellvertreter und 15 Jahre als zweiter). „Aktive Gemeinderäte haben wir bisher nicht geehrt“, sagte Zindeler auf Nachfrage.