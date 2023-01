Eine brennende Sauna ist am frühen Freitagmorgen gegen 5.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Hohenfels-Liggersdorf gemeldet worden. Dies teilt die Feuerwehr Hohenfels.

Brand konnte schnell gelöscht werden

Beim Eintreffen der Rettungskräfte hätten sich die drei Bewohner bereits in Sicherheit gebracht, heißt es in der Meldung. Die Feuerwehr Hohenfels, die mit 20 Kräften und drei Fahrzeugen im Einsatz war, habe den Brand rasch unter Kontrolle bringen können. Der Brand sei im Untergeschoss des Gebäudes ausgebrochen, so die Feuerwehr.

Durch die starke Verrußung soll am Gebäude sowie dem Inventar ein Schaden in Höhe von rund 200.000 Euro entstanden sein. Zwei Bewohner hätten beim Versuch, das Feuer zu löschen, eine leichte Rauchgasintoxikation erlitten. Sie wurden von einer Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.